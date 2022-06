Policjanci z Olsztyna namierzyli internetowego oszusta, który wzbogacił się o 70 tys. zł na sprzedaży towarów, których nie miał

Olsztyńscy policjanci ustali dane i zatrzymali 28-letniego oszusta internetowego. Mężczyzna oferował do sprzedaży towar, którego w rzeczywistości nie miał. Otrzymał 17 zarzutów, a teraz grozi mi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Olsztyna ustalili tożsamość i dotarli do 28-latka odpowiedzialnego za liczne oszustwa internetowe. Mężczyzna oferował do sprzedaży przedmioty, które nigdy nie trafiły do kupców.

Chcąc się dorobić oszust podszywał się pod inne osoby i wystawiał oferty sprzedaży m.in. kosiarki renomowanej marki, komody czy alufelg. Oszukanych zostało łącznie 17 osób, które zaufały internetowemu sprzedawcy i przelały pieniądze w łącznej kwocie 76 tys. zł na wskazany numer konta bankowego.

Gdy po umówionym czasie, kupujący nie doczekali się zamówionego towaru, postanowili o tym powiadomić policję.

Policjanci zajęli pieniądze wyłudzone od nabywców, które znajdowały się na rachunku bankowym "sprzedawcy", a także zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych należących do niego. Do sądu wpłynął akt oskarżenia – mężczyźnie przedstawiono łącznie 17 zarzutów. Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.