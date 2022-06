Dzień dziecka: Jaki prezent uszczęśliwi dzieci?

Dzisiaj Dzień Dziecka. I jak co roku dorośli stają przed podobnym wyzwaniem. Jaki prezent kupić dla swojej pociechy, a przy tym nie zrujnować domowego budżetu? A przede wszystkim jak świętować ten dzień, by wzmocnić rodzinne więzi?

Wybór upominku, który przyniesie radość dzieciom, nie należy do łatwych zadań, szczególnie że ich upodobania zmieniają się wraz z wiekiem, a także panującymi na rynku trendami. Z jakich prezentów dzieci cieszą się najbardziej, a co kupujemy najczęściej?

Najważniejsze święto polskich dzieci – Dzień Dziecka – kojarzy się przede wszystkim z czasem radości, zabawy i oczywiście podarunków. I chociaż to przecież „tylko” prezent, to co roku większość rodziców zastanawia się, co wywoła szczery uśmiech i zadowolenie najmłodszych.

W tym roku upominki z okazji Dnia Dziecka kupi swoim pociechom 87% rodziców – tak zadeklarowali respondenci w najnowszym badaniu na reprezentatywnej grupie Polaków przeprowadzonym w ramach kampanii „Słodka Równowaga”. Na listach zakupowych znalazły się m.in. gry planszowe i komputerowe, gadżety, sprzęt sportowy, zabawki, słodycze, kosmetyki czy odzież.

Najbardziej pożądane prezenty

Co, zdaniem badanych, w tym roku Polaków jest prezentem, który przyniesie dzieciom najwięcej radości? Pieniądze – tak uważa co piąty ankietowany. Na podium znalazło się również wspólne wyjście lub wyjazd z rodzicami (16,6%) i zabawki (16,3%). Nieco niżej na liście najbardziej pożądanych prezentów pojawiły się gadżety i sprzęt elektroniczny (15,1%) oraz gry komputerowe (10,6%). Prezenty, z których dzieci cieszą się najmniej, to natomiast odzież i obuwie (4%) oraz kosmetyki (2%).

A jak lista najbardziej pożądanych przez dzieci prezentów ma się do decyzji zakupowych rodziców? Z badania, w którym zapytano dorosłych o to, co planują w tym roku podarować najmłodszym wynika, że dzieci mogą spać spokojnie. Pieniądze zamierza dać swoim pociechom 24% dorosłych. Na tzw. „czasoprezent”, czyli wspólne spędzenie czasu z dzieckiem w formie wyjścia lub wyjazdu zdecyduje się 22% rodziców, a zabawki podaruje 21% dorosłych. Rodzice nie zapomną również o innej formie rozpieszczania najmłodszych i blisko 15% z nich na prezent wybierze słodycze. To zdecydowanie trafiona decyzja, gdyż wiele dzieci nie wyobraża sobie bez nich swojego święta.



Słodycze na Dzień Dziecka – tak czy nie?

Według przeprowadzonego badania ulubionym przysmakiem najmłodszych są lody – takiej odpowiedzi udzieliło ponad 51% ankietowanych. Kolejnym przysmakiem, który dzieci darzą szczególną sympatią, są cieszące się popularnością na całym świecie jajka z niespodzianką (36%). Podium zamykają czekolada i żelki, które uzyskały po około 34% wskazań, z niewielką przewagą na korzyść czekolady. Za nimi znalazły się również batony (20%), czekoladki (17%), cukierki (16,5%), wata cukrowa i lizaki (po 12%).

– Przy okazji Dnia Dziecka warto wykorzystać potencjał, jaki tkwi w zainteresowaniu dzieci słodyczami. Przygotowanie tego dnia razem z dziećmi ciasta, zjedzenie czekolady czy pójście na lody to dobra okazja do wzmacniania relacji, jakie nas łączą oraz umiejętności dzielenia się. Możemy również wprowadzić element edukacyjny i pokazać przy okazji dzieciom właściwy sposób obchodzenia się ze słodyczami lub uczyć ich trzymania się zasady, że słodycze możemy jeść „odświętnie” – mówi psycholog Paulina Dyrda. I dodaje: – Ważny jest umiar i świadome odżywianie, by cieszyć się ze słodkich smakołyków w diecie, szczególnie dziś, kiedy dostęp do słodyczy jest praktycznie nieograniczony.

Czy wiesz, że

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku. Jest świętowany w różnych terminach, np. we Francji i Włoszech 6 stycznia.