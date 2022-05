Bimbrownicy z Braniewa złapani na gorącym uczynku. Teraz grożą im poważne konsekwencje

W maju bieżącego roku funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego (WMUCS) w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Braniewie ujawnili proces nielegalnej produkcji alkoholu.

Na jednej z posesji na terenie powiatu braniewskiego, przyłapali na gorącym uczynku jej właściciela podczas trwającego procesu produkcji alkoholu.

W pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli aparaturę do destylacji, ok. 60 l tzw. zacieru do produkcji alkoholu oraz ok. 10 l wyrobów alkoholowych, pochodzących z nielegalnej produkcji.

Nielegalna produkcja alkoholu jest zagrożona karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Nielegalne wyroby alkoholowe produkowane są najczęściej z alkoholu technicznego. Zawierają one wiele szkodliwych substancji, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka.

