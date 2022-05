Olsztyńska Aquasfera przejdzie kolejny remont

Dach olsztyńskiej Aquasfery ponownie wymaga remontu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłosił przetarg i czeka na oferty do połowy czerwca.

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe “Aquasfera” Galeria Warmińska funkcjonuje w Olsztynie od marca 2012 r. Po raz pierwszy pojawił się tam problem, gdy w 2016 r. zaczął przeciekać dach. W listopadzie 2017 roku zakończył się remont Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

Obecnie trwa przetarg na ponowną naprawę dachu w Aquasferze.

— Przyczyną remontu jest wilgotność panująca w obiekcie, która spowodowała uszkodzenia części poszycia dachowego oraz zawilgocenie ponad miarę wełny mineralnej, czyli warstwy izolującej — informuje rzecznik prasowy OSiRu, Zbigniew Szymula. — Po ekspertyzie technicznej podjęliśmy decyzję o remoncie tej części dachu. Jest to dach nad basenem rozgrzewkowym i strefą rekreacyjną.

Remont ma dotyczyć robót rozbiórkowych, montażu izolacji dachu, ułożenie pokrycia dachu, montażu obróbek oraz prac wykończeniowych i porządkowych.

Ogłosiliśmy przetarg i czekamy na oferty do 10 czerwca — mówi Zbigniew Szymula.— Cały remont ma zostać przeprowadzony do 30 listopada tego roku, a przewidywana kwota to ponad 894 tysiące złotych.