Martyna Wojciechowska oddała hołd byłemu partnerowi

Martyna Wojciechowska dla większości postronnych obserwatorów to twarda kobieta do której jak ulał pasuje powiedzenie "gdzie diabeł nie może tam babę pośle" Jak sama o sobie pisze: Od zawsze wiedziałam, że moim przeznaczeniem będzie życie w drodze. Zanim jednak wyjechałam w swoją pierwszą daleką podróż, najpierw dotarłam w góry wysokie. I zakochałam się w nich bez pamięci. W 2010 roku stanęłam na ostatnim szczycie w moim 7-letnim projekcie KORONA ZIEMI, który polega na zdobyciu najwyższych gór na siedmiu kontynentach. ... W 2002 roku, jak pierwsza kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej, wzięłam udział i ukończyłam rajd Dakar, a rok później rajd Transsyberia... w 2009 roku zaczęłam realizować program podróżniczy „Kobieta na krańcu świata”, który okazał się przygodą mojego życia.



Ale Martyna to nie tylko "twarda baba" to także pełna ciepła i miłości matka swojej córki-Marii. Martyna Wojciechowska poznała ojca swojej córki podczas nurkowania. Po latach zabrała ją w sentymentalne miejsce i oddała hołd byłemu partnerowi, Jerzemu Błaszczykowi (zmarła na raka w 2016 roku) którego poznała podczas wycieczki do Egiptu. Wspólnie mieli okazję nurkować w bazie Planet Divers. Jak wyznała na łamach tygodnika "Na żywo" z tego powodu postanowiła zabrać córkę w to wyjątkowe miejsce i odda hołd byłemu partnerowi.

Stało się to w wyjątkowym dla nas miejscu w Egipcie, czyli w Dahab. W bazie Planet Divers, w której wiele lat temu poznałam jej tatę i w której Jurek Błaszczyk w 2007 roku przygotowywał się do swojego nurkowania na 231 metrach! Był to ówczesny rekord Polski w nurkowaniu głębokim i wynik ze światowej czołówki uhonorowany nagrodą Travelery National Geographic w kategorii Wyczyn Roku - wyznała Martyna Wojciechowska.