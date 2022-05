Prezydent: włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu na świecie

Wojna na Ukrainie może spowodować kryzys żywnościowy na świecie. Włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu. Być może to, co państwo w tym roku zbierzecie z pól, trafi do wielu miejsc, gdzie będzie ratowało życie - powiedział nagrodzonym prezydent Andrzej Duda na gali konkursu Agro Liga 2021.

W piątek odbyła się gala wręczenia nagród w 29 edycji konkursu Agro Ligii z udziałem Pary Prezydenckiej. Nagrody Wicemistrza i Mistrza Krajowego Agro Ligii 2021 odbierali właściciele gospodarstw rolnych oraz firmy działające w sektorze rolnym.

"Bardzo państwu dziękuję, że tak właśnie działacie. Bardzo często prowadzicie gospodarstwa wzorcowe, które są odwiedzane także przez naszych sąsiadów przez ludzi z zagranicy, którzy oglądają, jaki jest stan polskiego rolnictwa, którzy chcą zobaczyć dobrze funkcjonujące gospodarstwo. Są tutaj z nami mistrzowie wszystkich poprzednich edycji. (...) Jesteście Państwo wzorem dla innych gospodarzy, jesteście państwo wzorem dla młodych, jesteście państwo, w wielu przypadkach, jako rodzice, jako dziadkowie nauczycielami, którzy przekazują swoją wiedzę doświadczenie młodemu pokoleniu po to, by polskie rolnictwo mogło nadal kwitnąć. Jestem za to ogromnie wdzięczny" - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że dzisiaj polskie rolnictwo znajduje się w szczególnej sytuacji.

"Od lat jesteśmy nie tylko jako państwo, jako społeczeństwo wielkim producentem żywności i nie tylko zabezpieczamy w 100 proc. swoje wewnętrzne krajowe potrzeby, ale jesteśmy też w coraz większym stopniu eksporterem żywności na cały świat, żywności doskonałej, której państwo jesteście wzorcowymi producentami. Żywności, która cieszy się coraz większym powodzeniem na wielu rynkach. W warunkach przecież ogromnej konkurencji, która pochodzi z innych krajów chociaż w większości państw rolnictwo istnieje i w większości państw to rolnictwo z nami konkuruje, a jednak państwa produkty, płody rolne potrafią się przebić, potrafią zdobywać laury, potrafią zwyciężać i podbijać rynki(...)." - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że "wojna, która toczy się za naszą granicą na Ukrainie, może spowodować ogromny kryzys żywnościowy na świecie".

"To problem tego, że Ukraina na wielu rynkach stanowiła absolutny fundament importu zboża, oleju słonecznikowego, wielu innych produktów rolnych. Nie wiadomo, ile tych plonów tegorocznych uda się z Ukrainy wyeksportować w świat, ile krajów będzie mogło je kupić. Te sprawy cały czas stoją pod znakiem zapytania" - powiedział Duda.

Zaznaczył, że z całą pewnością będzie wzrastał też, w związku z tym, popyt na żywność. "To także wielkie zadanie, które stoi za nami" - dodał.

"To nie jest tylko kwestia tego, żeby sprzedać, to jest też kwestia tego, żeby jak najwięcej wyprodukować z odpowiedzialności za to, że dzisiaj włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu na świecie. Być może państwa płody rolne, to co państwo w tym roku zbierzecie z pól trafi do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będzie ratowało życie" - stwierdził prezydent.

"Proszę byście gospodarowali jak najlepiej, życzę, żeby był to dla państwa jak najlepszy rok pod względem zbiorów, byście zebrali jak najwięcej. Życzę, by następne lata także przyniosły państwu powodzenie i kolejne sukcesy. (...) Praca rolnika to jest w jakimś sensie powołanie i służba Rzeczpospolitej. Życzę, żeby nie przyszła żadna klęska która zniweczyłaby ten dorobek(...)" - zaznaczył Andrzej Duda.

W kategorii "rolnicy" nagrodę Mistrza Krajowego Agro Ligii 2021 odebrali Teresa i Mariusz Smolarek z Izabelina w Wielkopolsce prowadzący nowoczesne gospodarstwo produkujące 2 mln litrów mleka. W kategorii "firmy" nagrodę Mistrza Krajowego odebrał Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie w województwie kujawsko-pomorskim, zajmujący się uprawą lnu i ziół oraz hodowlą bydła mlecznego oraz firma Miodziarze ze Srebrnej w województwie mazowieckim, prowadząca pasieki składające się z 3 tys. uli i 150 mln pszczół. (PAP)