Rowerem przez mazurskie wrota

Gmina Budry położona w północno-wschodniej części Warmii i Mazur to kraina pogranicza przy granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Tamtejsze tereny oferują atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze, historyczne… Dzikie Mazury są na wyciągnięcie ręki.

Gminę Budry warto zwiedzić na rowerze. Taka przejażdżka przybliży miłośnika mazurskiej przyrody do natury. Pozwoli posłuchać klangoru żurawi, klekotania bocianów, obserwowania białych czapli na łąkach Niecki Skaliskiej, poprzez które meandrują rzeki – Węgorapa i Gołdapa. Wyprawa pontonem po Kanale Brożajckim może być ciekawą przygodą. Podczas spaceru po Lasach Skaliskich można natknąć się na wilki czy rysie. Wyjątkowe krajobrazy można zobaczyć ze wzgórz, a dawne dwory zwiedzić w wioskach Więcki, Pochwałki, Budzewo oraz oryginalną zabudowę wsi w Zabroście Wielkim.

Jak zachęcają mieszkańcy oraz autorzy lokalnych przewodników: „w tym północnym krajobrazie życie płynie jakby wolniej, poddając się w naturalny sposób cyklom pór roku. Do tych terenów przylgnęło określenie – „Dzikie Mazury”, podkreślające ich odmienność od sąsiadującej z południa, coraz bardziej zurbanizowanej turystycznie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tchnące północną nostalgią, równinne łąki Krainy Węgorapy oraz dzikie ostępy Lasów Skaliskich, to bardzo oryginalna odmienność w popularnym wizerunku Mazur”.

Młyn powraca do świetności

Centralnym punktem gminy jest wieś Budry i jej wspaniały młyn. Rozpoczęta w ubiegłym roku renowacja młyna obejmowała czyszczenie zachowanych urządzeń młyńskich z XVIII w., odnowienie trzykondygnacyjnego budynku oraz utworzenie w nim czterech sal edukacyjnych. Od lat 80. ubiegłego wieku obiekt czekał na drugie życie, a gmina Budry na okazję, by pozyskać środki na jego rewitalizację. Niewykorzystywany od ponad pół wieku obiekt pamiętają najstarsi mieszkańcy gminy, którzy mielili tam zboże z okolicznych pól na mąkę do piekarni czy na chleb dla własnej rodziny. Renowacja młyna w Budrach posłuży nie tylko prezentacji eksponatów muzealnych związanych z rzemiosłem i młynarstwem, ale również będzie doskonałą atrakcją dla turystów. Budynek o trzech kondygnacjach niemal stał się ruiną. Dziś – dzięki renowacji – młyn wygląda już jak w czasach swojej świetności.

Szlakiem wilka, łotrów i wzgórz

Rowerem warto wybrać się na przejażdżkę szlakiem rowerowym Green Velo, który przecina ten teren z zachodu na wschód i łączy się z lokalnymi trasami rowerowymi. Jednym z działań w ramach realizowanego przez gminę projektu „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai – Budry” było wyznaczenie tras rowerowych na terenie gminy. Trasy rowerowe Szlakiem Wilka wiodą przez Kompleks Lasów Skaliskich ze wsi Budry, jednego z największych w Europie siedlisk bociana białego, w kierunku Skaliska, gdzie można przeżyć niezapomnianą przygodę z dziką przyrodą, stanąć „oko w oko” z majestatycznym łosiem, spotkać watahę dzików czy wędrującego bezdrożami wilka.

Podążając szlakiem Mazurskich Łotrów można zobaczyć całe piękno i wyjątkowość Krainy Węgorapy. Trasa wiodąca przez malownicze wzgórza Wyniesienia Pawłowskiego mija liczne zabytki, a także miejsca osadzone w mazurskich legendach, aby w końcu zaprowadzić do przyrodniczego serca gminy – kompleksu Lasów Skaliskich.

Natomiast szlak Buderskich Wzgórz pozwala poznać niezwykły urok mazurskiej wsi. Malownicze pejzaże kwiecistych łąk, urozmaicone licznymi gatunkami dzikiego ptactwa, połacie pól uprawnych i stada pasących się krów – rzadkie już widoki sielskiej wsi osadzone są we wzgórzystym, leśnym, naturalnie pięknym krajobrazie.