Moc atrakcji na Dzień Dziecka w Warmińskiej Aurze!

Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce 1 czerwca. To najbardziej radosne w roku święto maluchów, jak i nieco starszych, nastoletnich pociech, wielu dorosłych także celebruje to wydarzenie. W większości państw ta szczególna data zarezerwowana jest dla dzieci, mimo że Światowy Dzień Dziecka ma inny termin zarezerwowany w kalendarzu – 20 listopada. W naszym kraju jednak to początek czerwca przypomina o tym, aby jak najlepiej spędzić czas z naszymi pociechami. Zarówno rodzice, dziadkowie, jak i inni opiekunowie troszczą się o to, aby dzień ten był szczególny, pełen niezapomnianych chwil i wymarzonych prezentów! We wspólne świętowanie i zapewnianie atrakcji włącza się wiele instytucji i miejsc publicznych. W Olsztynie Aura oraz Galeria Warmińska przygotowały atrakcyjny program dla całych rodzin z dziećmi.

„To będzie niezapomniany Dzień Dziecka w Aurze, gdzie powstanie prawdziwa fabryka czekolady, w której każde dziecko będzie mogło stworzyć własne czekoladki. Będzie można wybrać własną foremkę, napełnić czekoladą, a następnie polukrować i udekorować jadalnymi posypkami. Innego rodzaju deserem dla umysłu będzie zwiedzanie interaktywnej wystawy maszyn Leonarda da Vinci, która gościła w wielu ośrodkach kultury w Europie. Takich atrakcji u nas jeszcze nie było” - zapowiada Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Wystawa „Machiny Leonarda da Vinci” po raz pierwszy pojawi się na Warmii i Mazurach. W związku z tym, że w Dzień Dziecka odbędzie uroczyste otwarcie, wszystkie dzieci będą mogły skorzystać z darmowej wejściówki. Na ekspozycji będzie można zobaczyć z bliska ponad 30 wynalazków, zaprojektowanych przez prawdziwego „człowieka renesansu” i mistrza wielu dyscyplin oraz wierne repliki jego najsłynniejszych obrazów, takich jak: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, Salvator Mundi czy Dama z gronostajem. W kolejne dni aż do 30 września zwiedzanie interaktywnej prezentacji, złożonej z wiernie odtworzonych modeli, wykonanych przez wykwalifikowanych włoskich rzemieślników na podstawie oryginalnych szkiców i projektów artysty, będzie odpłatne: dzieci – 14 zł, dorośli – 18 zł, bilet rodzinny 2+2 -50 zł. Grupy zorganizowane podlegać będą wcześniej rezerwacji.

Fabryka czekolady w Aurze będzie imitacją miejsca prawdziwej produkcji tych smakołyków. Dzieci będą mogły odwiedzać fabrykę na poziomie +2 przy windzie panoramicznej w 10-osobowych grupach w godz. 12 -18. Na miejscu otrzymają specjalne kulinarne fartuszki. Miłośnicy słodkości mogą także w Dniu Dziecka udać się do Galerii Warmińskiej, gdzie trwa Festiwal Słodyczy. W atrium będzie można zaopatrzyć się w najróżniejsze pyszne przekąski i pobawić się w wielkim stylu. Obok stoisk ze słodkościami pojawią się 4 wielkoformatowe plansze z grami.

„Fani planszówek znajdą u nas słynnego chińczyka, będzie też można zagrać w kultowe klasy, sprawdzić się w kółko i krzyżyk lub bardziej wyrafinowane szachy. Hostessy rozdadzą balony i aż 1000 paczek cukierków z Festiwalu Słodyczy” – informuje Natalia Tur.

Organizatorzy Dnia Dziecka w Aurze i Galerii Warmińskiej gwarantują świetną zabawę. Już dziś warto zaplanować udział w atrakcjach w obu centrach. Więcej informacji na stronach internetowych galerii: http://www.auracentrum.pl/ i http://galeria-warminska.pl/.



Warmińska Aura #poprawsobienastrój

***

AURA CENTRUM

Aura Centrum Olsztyna leży w sercu miasta, tuż obok najważniejszych urzędów i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie krok od Starego Miasta. Jest to centrum nowoczesne i przyjazne odwiedzającym, w którym panuje spokojna atmosfera. Na powierzchni użytkowej 25 tys. m² mieści się prawie 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios, mające 8 sal kinowych i mogące pomieścić ponad 1900 miłośników dużego ekranu. W Aurze znajduje się duży market spożywczy i apteka. Oprócz sklepów i lokali restauracyjno-kawiarnianych w Aurze działa uwielbiana przez dzieci biblioteka Abecadło, mieści się tu także ceniona w mieście szkoła muzyczna.

Właścicielem Aura Centrum Olsztyna jest NEPI Rockcastle sp. z o.o., a zarządcą CBRE Sp. z o.o.

