Olsztyn ratuje życie

W takiej dawców szpiku Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 1,8 miliona osób. Znalezienie "bliźniaków genetycznych" nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie miasta i jego mieszkańców. Dotychczas w Olsztynie zostało zorganizowanych 185 akcji rejestracji.

- Warto przyjść, dowiedzieć się więcej i zdecydować się na rejestrację - zachęca zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. - Podczas takich rozmów z przedstawicielami Fundacji DKMS można zdobyć dużo przydatnej wiedzy. Na przykład ja nie mogę być dawcą krwi. Nie sądziłam więc, że mogę być dawcą szpiku. Okazało się, że jedno nie wyklucza drugiego i jestem w bazie DKMS-u.

Jedną ze 185 akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, zorganizowanych w Olsztynie, był Dzień Dawcy dedykowany Bogdanowi Chiszpańskiemu, który walczył z ostrą białaczką szpikową.

- Na dawcę czekałem dosyć krótko, bo od momentu, gdy zostałem zakwalifikowany do przeszczepu do realizacji całej procedury minęły trzy miesiące - mówi Bogdan Chiszpański. - Gdy dowiedziałem się, że jest dawca, byłem przeszczęśliwy. Ale miałem świadomość, że znalezienie dawcy nie jest proste. Mam nadzieję, że zdrowie nadal będzie mi dopisywać i chciałbym poznać mojego dawcę.

Na swojego dawcę czeka 13-letnia Oliwka, która - podobnie jak pan Bogdan - walczy z ostrą białaczką szpikową. Dziewczynka uwielbia zwierzęta, w szczególności konie. W ubiegłym roku zdobyła brązową odznakę jeździecką. W tym miała powalczyć o srebrną, ale teraz musi zmierzyć się z nowotworem krwi.

- Oliwia jest dzielna, na złe wieści reaguje spokojnie, ale jej organizm jest coraz słabszy, a czas ucieka - mówi ciocia Oliwki, Agnieszka Karłowicz. - Wierzę w to, że znajdzie się osoba, która pomoże jej wygrać z chorobą, spełniać marzenia i zdobywać kolejne odznaki jeździeckie. Rejestracja w bazie dawców trwa tylko chwilę, jest bardzo prosta, a może uratować życie Oliwce i innym pacjentom.

Już 28 maja (sobota) między 10:00 a 18:00 przy Scenie Staromiejskiej olsztynianie będą mogli spotkać się z Fundacją DKMS, by dowiedzieć się więcej o idei dawstwa szpiku i dołączyć do grona potencjalnych dawców. Przy charakterystycznych czerwono-białych stanowiskach Fundacji DKMS na mieszkańców czekać będą wolontariusze, którzy odpowiedzą na pytania, dotyczące idei dawstwa szpiku, a także przeprowadzą przez proces rejestracji osoby, które będą chciały dołączyć do grona potencjalnych dawców szpiku.

- Po tym, jak zostałem zarejestrowany, z niecierpliwością oczekiwałem informacji, że jest ktoś potrzebujący - mówi faktyczny dawca, Kazimierz Rokicki. - Później nieco przestałem zaprzątać sobie tym głowę. Aż w końcu stało się. Ani pobranie materiału, by dołączyć do bazy, ani pobranie szpiku nic nie boli i nic nie kosztuje. Dlatego zachęcam do rejestracji.

Pochodzący z Olsztyna potencjalni dawcy szpiku to ponad 12,3 tys osób. Pośród nich jest 97 dawców faktycznych, którzy nie zawahali się pomóc, gdy zadzwonił do nich telefon z Fundacji DKMS.