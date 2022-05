Olsztyn przed sezonem

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny. Stolica Warmii i Mazur jest już gotowa do przyjęcia gości, którzy zechcą w najbliższych miesiącach odwiedzić nasze miasto.

Niezwykły spływ Łyną, relaks nad jez. Ukiel, a może aktywne spędzanie wolnego czasu w Lesie Miejskim? Do tego dziesiątki propozycji rozrywkowych i kulturalnych. Nie ma wątpliwości, że Olsztyn warto odwiedzić choćby na kilka dni.

Jednym z najchętniej odwiedzanych w sezonie letnim przez olsztynian i turystów miejsc jest Centrum Sportowo-Rekreacyjne Ukiel. Podobnie powinno być i teraz. Trzy wypożyczalnie sprzętu sportowego, wypożyczalnie sprzętu wodnego, wodny park zabaw, boiska do sportów plażowych, ścieżki rowerowe - to tylko część atrakcji, na jakie mogą liczyć mieszkańcy i goście Olsztyna.

- Każdego roku zarządzane przez nas obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem - mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzy Litwiński. - Szacujemy, że w sezonie letnim z naszej oferty skorzysta kilkaset tysięcy osób.

Poza jeziorami, do dyspozycji pozostają Aquasfera, hala sportowa przy ul. Mariańskiej, skatepark nad Ukielem, pumptrack przy ul. Grunwaldzkiej, jak również boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Jeziołowicza 4.

Na terenie CRS Ukiel oraz w Aquasferze odbędzie się w tym sezonie szereg imprez sportowych. Wśród nich Olsztyn Green Festiwal, Mistrzostwa Europy w Triathlonie, Cisowianka Mazovia MTB Marathon, Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu w kategorii Masters oraz Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.

Olsztyn to nie tylko oferta rekreacji i sportu, ale także kultura i rozrywka. Od czerwca do września trwać będzie cykl imprez, zatytułowany "Ulotne". To m.in. 30 koncertów, 14 przedstawień teatralnych i parad, poza tym wystawy, festiwale, spektakle kabaretowe, projekty animacyjne.

- Nasze hasło z jednej strony odnosi się do efemerycznego charakteru życia kulturalnego w świecie bezlitośnie targanym pandemią i okrutnymi obrazami wojennymi - wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. - Z drugiej zaś odwołuje się do nieuchwytnych i niepowtarzalnych emocji generowanych doświadczeniami artystycznymi, subtelnych i kruchych przeżyć niedostępnych nigdzie indziej, jak tylko w świecie mądrej, krytycznej i stale poszukującej kultury.

Wśród artystów, którzy zaprezentują się publiczności w stolicy Warmii i Mazur są Leszek Możdżer, Strachy Na Lachy, Nosowska czy Raz Dwa Trzy. Poza wydarzeniami organizowanymi przez MOK w kalendarzu pojawią się propozycje współorganizowane przez tę instytucję (Śpiewajmy poezję, Warmińska Noc Perseidów) czy organizowane przez podmioty zewnętrzne (m.in. Polska Noc Kabaretowa oraz koncert Ich Troje). Do dyspozycji mieszkańców i gości pozostaje też oferta Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, BWA Galerii Sztuki czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Aby poznać uroki i historię Olsztyna warto wybrać się na spacer w przewodnikiem. W każdą sobotę od początku czerwca do końca września będą odbywały się bezpłatne wycieczki. Dodatkowo zorganizowane zostaną cztery wycieczki tematyczne: "Uroki Starego Miasta", "Architektura Sakralna Olsztyna", "Śladami Stawki większej niż życie" oraz "Kortowo nie tylko dla studentów". Podobnie, jak w poprzednim roku, będzie można wziąć udział w 90-minutowym spływie kajakowym Łyną.

- Pojawią się również dwie nowości - zapowiada dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Otoliński. - Pilotażowy program "Warsztaty Cukiernicze", którego celem jest przybliżenie turystom produkcji regionalnego produktu jakim jest Marcepan Królewiecki oraz program "Podwodny Olsztyn".

Wielbiciele aktywnego wypoczynku powinni także skorzystać z możliwości, jakie daje Las Miejski. To m.in. ponad 24 kilometry pieszych szlaków turystycznych czy niemal 30 km tras rowerowych różnej trudności.

W stolicy Warmii i Mazur jest ponad 3,2 tys. zarejestrowanych miejsc noclegowych w hotelach, hostelach, schroniskach czy w pensjonatach. Do tego trzeba doliczyć 200 miejsc campingowych oraz szacunkową liczbę ok. 600 miejsc niebędących w ewidencji gminy lub marszałka województwa.