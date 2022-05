"Wawrzyn" dla autorki z miejskiej biblioteki

Ta wyjątkowa dla twórców z naszego regionu nagroda została przyznana już 18. raz. O Wawrzyn za 2021 rok rywalizowało pięć tytułów, a laurach decydowali zasiadający w kapitule powołanej z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Internauci.

Ta najważniejsza nagroda, Literacka Nagroda Warmii i Mazur trafiła w ręce Katarzyny Surmiak-Domańskiej za książkę "Czystka". Internauci docenili natomiast baśń "Uroczysko" Aleksandry Dobies, która pracuje w Dziale Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

- Debiut to znaczący moment, wypełniony lękiem i niepewnością - mówi laureatka Nagrody Czytelników. - To również czas odwagi, aby zmierzyć się z oceną innych, czasami nieprzychylną. Dlatego już sama nominacja sprawiła mi ogromną radość i była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Nagroda zaś jest wyraźnym drogowskazem, że droga, którą obrałam jest właściwą. Szczególnie, że przyznali mi ją Czytelnicy, a to oni są najważniejszym jury dla każdego pisarza.

"Uroczysko" to baśń wypleciona z warmińskich podań, wypełniona zapachem wilgotnego lasu, zagnieżdżona w wierzeniach i obyczajach naszych przodków. To opowieść o świecie, w którym bać się należy tylko nas samych. Gdy pozwolimy dojść do głosu tradycji, legendom i baśniom, dotrzemy do własnych korzeni i obudzimy to, co drzemie uśpione na dnie.

Nad wydaniem książki Aleksandry Dobies czuwa Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w ramach projektu "Wsparcie przygotowania i wydania publikacji, spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, przyczyniające się do rozwoju i promocji kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Olsztyna oraz Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.