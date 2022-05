Projekt "Cyfrowy Olsztyn" wyróżniony podczas konkursu "Innowacyjny Samorząd"

Do konkursu są zgłaszane innowacyjne zadania, które umożliwiają poprawę działania samorządu, podległych jednostek czy obsługę interesantów. Konkursowa kapituła uwzględniała m.in. nowatorstwo zastosowanych rozwiązań i ich efekty.

— Projekty były bardzo różnorodne — przyznaje przewodniczący kapituły, profesor Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej. —Większe miasta mają więcej pieniędzy, więc i naturalnie ich projekty są bardziej złożone. Ale znaczenie merytoryczne zależy od pomysłowości. Mieliśmy w tym roku duży problem z oceną i wyborem tych najlepszych. Chyba wszystkie były innowacyjne.

W kategorii gmin miejskich zgłoszonych zostało 70 projektów. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znalazły się zadania m.in. z Gliwic, Kielc, Rzeszowa, a także "Cyfrowy Olsztyn".

— To ogromna satysfakcja, że Olsztyn ponownie został dostrzeżony - mówi sekretarz miasta, Stanisław Gorczyca, który odebrał wyróżnienie. — Nieustannie dążymy do poprawy obsługi naszych interesantów, a tym samym do wzrostu ich zadowolenia. To wyróżnienie dowodzi, że obraliśmy dobry kierunek.

W skład projektu "Cyfrowy Olsztyn" wchodzi ponad 70 e-usług. Teraz w naszym mieście drogą internetową można zrealizować już ponad 170 usług urzędowych. To jednocześnie usprawnienie pracy Urzędu Miasta i jednostek gminy, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, Szkolne Schronisko Młodzieżowe czy Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu.

W tym roku "Cyfrowy Olsztyn" został wyróżniony także w konkursie Top Inwestycje Komunalne, organizowanym przez PortalSamorzadowy.pl.