Nie tylko mama z dzieckiem na urlopie - tacierzyński coraz bardziej popularny w Olsztynie

Tata dziecka może skorzystać z trzech typów urlopów: urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego – pod warunkiem, że od jego pensji jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe.

Rodzice nowonarodzonego dziecka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Okres ten może się wydłużyć, jeśli przy porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Długość urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie.

Tata na macierzyńskim

- Gdy spojrzymy w statystyki to widać, że to jednak mamy najczęściej idą na „macierzyński”, ale liczba ojców, którzy chcą zajmować się dziećmi z roku na rok jest coraz większa – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Warmii i Mazurach. – I wcale nie tak rzadko zamiast mamy tata zostaje z dzieckiem w domu szczególnie w sytuacji, gdy mama ma dobrą prace i zarabia więcej niż tata – dodaje.



Według rzeczniczki na statystyki przekłada się także fakt, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad niemowlakiem. Jeśli po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego mama dziecka będzie chciała wrócić do pracy, to dzieckiem może zaopiekować się tata. Ojcu dziecka przysługuje również zasiłek macierzyński w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Po macierzyńskim - rodzicielski

Po urlopie macierzyńskim zarówno oboje rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze

32 tygodni, a w przypadku urodzenia, co najmniej dwójki dzieci - do 34. Urlop ten przysługuje również

w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub

w częściach, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia (do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia).

- Urlop może być dzielony, ale nie więcej niż na cztery części. To oznacza, że może zostać udzielony w nie więcej niż 4 częściach, stanowiących wielokrotność tygodnia, przypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Ten urlop oboje rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie – wyjaśnia Anna Ilukiewicz