Sasin: mamy dzisiaj najtańsze paliwo w Europie

Ceny PB95 wokół Polski: Litwa-8,46 zł/l, Słowacja-8,29zł/l, Czechy 8,55 zł/l, Niemcy 9,64zł/l Najdrożej: Norwegia-11,04 zł/l, Finlandia(10,89 zł/l), Holandia(10,67 zł/l), Dania (10,93 zł/l), Grecja(10,14 zł/l) Taniej niż w Polsce zatankujemy w Turcji(6,05 zł/l) i na Węgrzech(5,73 zł/l), a w Słowenii(7,18 zł/l) i Bułgarii (7,31 zł/l) ceny są podobne do Polski(7,33 zł/l) Ceny wg www.e-petrol.pl na dzień 26 maja 2022

Dzięki temu, że Orlen zminimalizował swoje marże, a rząd "do absolutnego minimum" obniżył wszystkie narzuty na ceny paliw, dzisiaj mamy najtańsze paliwo w Europie - mówił w Sejmie wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. W wielu krajach Europy cena paliwa w przeliczeniu na złote przekracza 11 zł - dodał.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin odniósł się w środę w Sejmie do wystąpienia posła Adama Szłapki (KO), który powiedział m.in., że Polacy płacą 7,30 zł za litr paliwa i że rząd "żeruje na Polach". Poseł domagał się, by Sasin powiedział, jaki ma plan, "żeby podzielić się tym żerem z Polakami".

"Pan mówi, że dzisiaj litr benzyny w Polsce kosztuje powyżej 7 zł. Tak, to jest bardzo drogo. Ale w wielu krajach europejskich, cena paliwa w przeliczeniu na złotówki - przekracza 11 zł. Mamy najtańsze paliwo - ono jest bardzo drogie, ale to nie jest wina ani Orlenu, ani rządu, ani kogokolwiek w Polsce. I doskonale Państwo o tym wiecie, ale żerujecie na tym, bo chcecie na tym budować swój kapitał polityczny" - powiedział Sasin.

Jak dodał wicepremier, drogie paliwo to "wina wysokiej ceny surowców energetycznych".

"Panie pośle, bardzo proszę, aby pan przestał kłamać w tej izbie (...) Wysoka izba zasługuje na prawdę, a prawda jest taka, że Orlen uzyskuje dzisiaj zyski głównie z rynków zagranicznych" - powiedział Sasin. Podkreślił, że Orlen to międzynarodowy koncern i dzięki temu może uzyskiwać zyski na zagranicznych rynkach.

Jak zaznaczył wicepremier Jacek Sasin, polski rząd podjął działania, dzięki którym obniżono "do absolutnego minimum, w ramach tarczy antyinflacyjnej wszystkie narzuty na ceny paliw i innych surowców energetycznych", a także obniżono "do minimum wymaganego prze Unię Europejską VAT i akcyzę". "Dzięki temu, że również Orlen zminimalizował swoje marże - mamy dzisiaj najtańsze paliwo w Europie" - podkreślił.

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia tego roku nowela ustawy o podatku od towarów i usług czasowo obniża VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Ustawa, która weszła w życie 1 lutego, jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Niższe stawki podatku od towarów i usług obowiązują do 31 lipca br.

Zgodnie z nowelą m.in. z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. VAT na gaz zmalał z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymano obniżoną stawkę w wysokości 5 proc. (PAP)