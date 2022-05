Nie ma zgody na kasyno na Targu Rybnym w Olsztynie

Olsztyńscy radni nie zgodzili się na lokalizację kasyna na Targu Rybnym. Jednak to, czy tam powstanie, zależy od decyzji Ministerstwa Finansów.

Na dzisiejszej (25 maja) sesji Rady Miejskiej w Olsztynie Paweł Micek pełniący obowiązki dyrektora Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Olsztynie. Jak poinformował radnych, jedna z firm w marcu 2022 roku zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii na organizację kasyna na Targu Rybnym.

— Przyjęliśmy taki model, że występujemy do służb, do policji, straży miejskiej i do właściwej rady osiedla o opinie w takiej sprawie. Po otrzymaniu tych opinii dwie były negatywne — Komendy Miejskiej Policji oraz Rady Osiedla Śródmieście — a pozytywną opinię wydał komendant straży miejskiej.

Argumentem komendanta policji było m.in. to, że kasyno miałoby znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła ewangelicko-augsburskiego. Kolejnym argumentem było to, iż teren Targu Rybnego jest terenem uczęszczanym przez turystów i może dojść do sytuacji, iż osoby tam przebywające mogą stać się ofiarami przestępstw dokonywanych przez osoby, które po przegranej w kasynie mogłyby chcieć nieuczciwie pozyskać pieniądze na dalszą grę.

Z kolei komendant straży miejskiej stwierdził, że dotąd nie wpływały skargi na działalność lokali działających w tym rejonie i nie ma podstaw do negatywnej opinii co do ulokowania tam kasyna.

Jak dodał dyrektor Micek, wyrażenie opinii przez radę miejską nie jest wiążące co do powstania kasyna w Olsztynie. O tym zadecyduje minister finansów.

— Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego może funkcjonować tylko jedno kasyno. Jedno takie istnieje w Olsztynie, ale trwa procedura przetargowa na poziomie ministerialnym, stąd ten kolejny wniosek. Ministerstwo zadecyduje, gdzie to jedno kasyno będzie funkcjonowało — zaznaczył Micek.

ŁR