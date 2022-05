Z czternastej emerytury skorzysta większość z ponad 9,6 mln emerytów i rencistów

W środę w Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o czternastej emeryturze. Uzasadnienie przedstawił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceminister ocenił, że projekt oczekiwany jest przez "rzeszę emerytów i rencistów, którzy w tym roku skorzystali już z trzynastej emerytury". Przypomniał, że dodatkowe roczne świadczenie, jakim jest czternasta emerytura, będzie w wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1334,88 zł i będzie wypłacana na podobnych zasadach jak trzynasta emerytura.

Zgodnie z projektem świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł, czyli tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.

"Szacujemy, że z tego uprawnienia skorzysta większość z ponad 9,6 mln emerytów i rencistów, którzy są uprawnieni do tego świadczenia. Osoby, które nie skorzystają z tego dodatkowego świadczenia, to są osoby, których emerytura przekracza 4188,44 zł." – podkreślił.

Zaznaczył, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku, wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu. Zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura zwolnione są z podatku.

"Przewidujemy, że czternasta emerytura to będzie koszt 11,4 mld zł. Przypomnę, że trzynasta emerytura, to było ponad 13 mld zł, czyli łącznie z dwóch świadczeń w tym roku do naszych emerytów trafi prawie 25 mld zł" – podkreślił Szwed. Dodał, że po doliczeniu waloryzacji do emerytów i rencistów trafią dodatkowo prawie 43 mld zł.(PAP)