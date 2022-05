To już pewne. Bilety miesięczne komunikacji miejskiej w Olsztynie będą dużo droższe

Jako uzasadnienie to kolejnej z rzędu podwyżki cen biletów autorzy uchwały podnoszą wzrost cen ropy naftowej po agresji Rosji na Ukrainę. W momencie podpisania umowy z aktualnymi przewoźnikami paliwo do autobusów kosztowało niecałe 5 zł za litr, obecnie jest to ponad 7 zł.

Radni przyjęli zmieniającą ceny biletów okresowych. Nowy cennik będzie obowiązywał od pierwszego lipca tego roku .

Zmianą, która najbardziej dotknie mieszkańców jest podniesienie ceny biletu miesięcznego z 80 zł na 100 zł. Adekwatnie oczywiście wzrasta cena biletu ulgowego, za który zamiast 40 zł trzeba będzie zapłacić 50 zł. Podwyżki dotknęły także bilety okresowe, za 24-godziny jeżdżenia komunikacją miejską w Olsztynie trzeba będzie zapłacić 15 zł zamiast dotychczasowych 12, natomiast za trzy dobry kwota biletu została zwiększona o 4 zł, z 26 zł dotychczasowych na 30 zł.

Wszystkie zmiany prezentujemy w tabeli poniżej

ZDZiT szacuje wzrost dochodów z tytułu sprzedaży biletów na poziomie 2,34 mln zł, które proponuje się przeznaczyć w części na realizację planu dochodów z biletów w 2022 r. oraz na pokrycie większych kosztów operatorów, z którymi Gmina Olsztyn ma zawarte umowy przewozowe.

Prezes MPK Jerzy Roman zwraca uwagę na fakt, że podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Olsztynie są konieczne, aby utrzymać dotychczasową jakość i ilość kursów.

— Prognozowane koszty paliwa w tym roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosną o 4,5 mln zł, a koszty energii elektrycznej odpowiednio o 500 tys. zł - wyjaśnia prezes największego przewoźnika w Olsztynie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Jerzy Roman — W sumie przekłada się to na wzrost o pięć mln zł, bez uwzględniania wpływu inflacji na inne koszty.

Autorzy uchwały podwyższającej stawkę za bilety okresowe zwracają uwagę, że inne miasta podobnej wielkości mają podobne stawki. W przypadku biletów miesięcznych (30-dniowych) stawka w Olsztynie będzie identyczna z tą, jaka obowiązuje m.in. w Rzeszowie i Kielcach, a niższa od cen w Zielonej Górze (130 zł), Bydgoszczy (148), Toruniu (126) czy Płocku (122).

— Zaproponowana taryfa nie odbiega od cen w porównywalnych do Olsztyna miastach — mówi dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc — Przypomnijmy, że imienne bilety miesięczne czy 30-dniowe od 2017 roku kosztowały 80 złotych. Wówczas cena została obniżona z 88 złotych, a jeszcze wcześniej, czyli przed końcem 2015 roku, sieciowy bilet kosztował 110 złotych.

Sprawdziliśmy również ile kosztują bilety w dużo większych miastach niż Olsztyn. Jedna strefa w Warszawie kosztuje 110 zł, natomiast bilet dwustrefowy 180 zł. Mieszkaniec Krakowa zapłaci 116 zł za bilet obejmujący trzy strefy łącznie z aglomeracją. Za 114 zł możemy jeździć przez miesiąc komunikacją miejską w Gdańsku, Sopocie ale także Pruszczu Gdańskim i gminie Żukowo. Oczywiście mówimy tu o ofercie obejmującą znacznie większą powierzchnię i liczbę kursów niż w Olsztynie.

Nie obeszło się bez kontrowersji

Radni byli bardzo podzieleni w sprawie podwyżki cen biletów okresowych. Dobitnie pokazuje to głosowanie, które o mały włos zakończyłoby się spektakularną porażką koalicji rządzącej miastem.

Za przyjęciem podwyżek głosowało 12 radnych (PO i klub prezydencki) wstrzymało się 7 radnych (Nowoczesna, Demokratyczny Olsztyn i Mirosław Arczak) natomiast przeciw podwyżkom było 6 osób (klub PiS i Elżbieta Wirska).

Karol Grosz

Nowy cennik wszystkich biletów prezentujemy poniżej.