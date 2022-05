Stowarzyszenie "Strzał w 10" z Olsztyna wygrało bitwę o działkę. Teraz do szczęścia brakuje im tylko... 700 tysięcy złotych

Działacze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" od niemal roku toczyli z prezydentem Piotrem Grzymowiczem walkę o działkę, która była konieczna do rozwoju szkoły, którą prowadzą. Po wielu interwencjach bitwę udało się wygrać, jednak do pełni szczęścia potrzebne jest jeszcze 700 tys. zł, aby wykupić należący do miasta grunt.