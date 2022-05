Zrównoważona mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna

Czym jest Plan zrównoważonej mobilności?

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, PZMM (czyli, z angielskiego Sustainable Urban Plan Mobility, SUMP), to dokument obejmujący wszystkie zagadnienia związane z komunikacją i mobilnością na danym obszarze, tj.: transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy i rowerowy, ochrona środowiska. Jest potrzebny w każdym ośrodku miejskim i na każdym obszarze funkcjonalnym.

To jeden z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską m.in. w procesie ubiegania się o dotacje z zakresu transportu i mobilności w okresie 2021–2027.

Latem 2021 r. Miasto Olsztyn zawarło umowę z firmą TRAKO Projekty Transportowe z Wrocławia na aktualizację takiego dokumentu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. W niedługim czasie PZMM będzie gotowy.

Lepsza jakość życia

Celem dbałości o zrównoważoną mobilność jest m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się po drogach i obniżenie wpływu transportu na środowisko (m. in. wiąże się to z redukcją zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii). Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne: brak połączeń między poszczególnymi miejscowościami lub zły stan chodników w miastach mogą bardzo utrudniać codzienność i powodować konieczność poruszania się autami (lub zmuszać do braku aktywności). Z kolei transport samochodowy jest przyczyną ¼ zanieczyszczeń środowiska w Unii Europejskiej, co nie jest dobrą informacją.

Zrównoważona mobilność to takie organizowanie transportu, by były możliwe wybory komunikacyjne (i by były one jak najbardziej ekologiczne). Pod tym hasłem będą się ukrywać zarówno dobre drogi, jak też równe chodniki o niskich krawężnikach czy ścieżki rowerowe. Czyli chodzi o to, by dobry PZMM (i jego wdrażanie) pozwolił każdemu z nas zdecydować, czy jedziemy do pracy autem czy rowerem, nie martwiąc się o to, czy jest bezpiecznie, a organizacja transportu powodowała, że możemy – mieszkając w mniejszej miejscowości – korzystać z oferty kulturalnej dużego miasta, bo sposób dojazdu nie stanowi problemu. Zatem wszystko to ma podnieść jakość życia mieszkańców.

Na wiele lat

Dokument, o którym mowa, pisze się jako długoterminową strategię. Ponieważ mobilność dotyczy każdego i każdej z nas, do jego tworzenia włączają się wszyscy chętni. Ten partycypacyjny charakter jest niezwykle istotny: nie pisze go sam żaden, nawet najbardziej kompetentny, urzędnik, bo nie byłby w stanie. Inne są potrzeby osób korzystających z komunikacji publicznej, inne – kierowców aut osobowych, a jeszcze inne mam z dziećmi w wózkach, osób niewidomych albo jeżdżących na wózkach czy rowerzystów. Przedstawiciele każdej z tych grup będą patrzeć na mobilność (i rozmaite ograniczenia z nią związane) w inny sposób. To, co nieważne dla kierowców (np. niskie chodniki), może okazać się kluczowe dla osoby niewidzącej.

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna to siedem sąsiadujących gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Stanowią centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części naszego kraju. Dlatego tak istotne jest zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych – to klucz do rozwoju tego obszaru.

Prace nad PZMM dla MOF zostały rozłożone są na trzy etapy. Na samym początku (lato 2021 r.) odbyło się badania potrzeb i zwyczajów komunikacyjnych. W ich czasie pytano respondentów m. in. o sposoby przemieszczania się w codziennych podróżach (komunikacja publiczna, samochód osobowy, rower, hulajnoga itp.), o ich częstotliwość oraz o cel (praca zawodowa, miejsce edukacji, zakupy, wszelkiego typu instytucje publiczne itp.). We wrześniu miał miejsce pierwszy etap konsultacji społecznych. Spotkania dotyczyły mocnych i słabych stron mobilności w MOF oraz scenariuszy rozwoju zrównoważonego transportu. W listopadzie odbył się drugi etap konsultacji, w czasie którego mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań trzeba realizować najpierw.

Trzeci etap konsultacji społecznych

Konsultacje dotyczące PZMM MOF Olsztyna organizuje Urząd Miasta Olsztyna. Trzeci etap trwa od maja 2022 r. Obejmują formularz opinii oraz spotkania konsultacyjne on-line, które odbędą się na przełomie maja i czerwca. Zaplanowano 3 spotkania otwarte dla wszystkich. Ze względu na wygodę mieszkańców i mieszkanek, odbędą się one on-line, tak, by każdy zainteresowany mógł wziąć udział. Wystarczy uczestniczyć w jednym ze spotkań, ponieważ przebieg ich będzie podobny.



Szczegóły spotkań

Harmonogram spotkań jest następujący:

• 30 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s86s, ID: 834 6830 3905, hasło 226974;

• 31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s863, ID: 852 9549 9429, hasło: 433942

• 1 czerwca 2022 r. (środa), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s8v5 , ID: 817 3879 8550, hasło: 273196.

Formularz opinii jest dostępny pod niniejszym linkiem do 9 czerwca 2022 r. Za jego pomocą można wyrazić opinię tak samo, jak podczas spotkań. Jest także dostępny na stronie konsultacje.olsztyn.eu (zakładka Mobilność w MOF → zakładka Spotkania konsultacyjne III): można go stamtąd pobrać i wypełnić. W wersji elektronicznej należy wysłać dokument na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu, wersję papierową można przekazać:

- drogą korespondencyjną (Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10–101 Olsztyn)

- lub osobiście, w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna (pl. Jana Pawła II 1, pok. 20, w godzinach 8.00–16.00 – w poniedziałki oraz w godzinach 7.30–15.30 – od wtorku do piątku).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie konsultacje.olsztyn.eu (zakładka Mobilność w MOF).



Urząd Miasta Olsztyna zaprasza serdecznie wszystkich do udziału w konsultacjach.

Twoja opinia jest ważna!

Jak przygotować się do spotkania on-line?

Udział w spotkaniu on-line jest dla wielu osób bardzo wygodny. Siedząc we własnym domu można zdalnie wziąć udział w ważnych rozmowach na żywo, bez konieczności dojazdu gdziekolwiek.

Warto usiąść w miejscu, gdzie nie będzie hałasu, i, w miarę możliwości, przetestować sprzęt oraz aplikację Zoom przed rozpoczęciem spotkania. Większość problemów technicznych wynika z ustawień komputera, np. uprawnień, które ma przeglądarka, albo z szybkości łącza internetowego.

Podczas spotkania będzie możliwość, aby na bieżąco komentować i zadawać pytania (w formie tekstowej na czacie). Prosimy o formułowanie konkretnych pytań lub przedstawienie zwięzłych opinii. Prowadzący po prezentacji wrócą do zgłaszanych wątków i udzielą odpowiedzi.

a. Jak skorzystać z Zooma?

1. Można w aplikacji Zoom na telefonie wpisać: ID spotkania i hasło (znajdą je Państwo tam, gdzie linki do spotkań).

2. Można kliknąć w link, zainstalować Zoom lub użyć już zainstalowanej aplikacji.

3. Można kliknąć w link i uczestniczyć, łącząc się przez przeglądarkę.

b. Co jest potrzebne do konsultacji on-line?

• komputer lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu

• słuchawki.