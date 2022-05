Strzelanina w szkole podstawowej w Teksasie! 21 osób nie żyje. 18-letni sprawca został zastrzelony przez policjantów

21 osób zginęło we wtorkowej strzelaninie w szkole podstawowej w mieście Uvalde w Teksasie w USA, 135 km na zachód od San Antonio - poinformował gubernator stanu Gregg Abbott.

Spośród 21 osób zabitych we wtorkowej strzelaninie w mieście Uvalde w Teksasie w USA 19 to uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej, a dwoje to dorośli, w tym nauczycielka i napastnik, który został zastrzelony przez służby - sprecyzował rzecznik teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Wcześniej senator stanu Teksas Roland Gutierrez informował opinię publiczną, że wśród zabitych jest 18 dzieci i troje dorosłych.

Nie wiadomo, w jakim wieku były zabite dzieci. Sprawca strzelaniny, 18-letni mężczyzna, nie żyje, zastrzelony przez policjantów.

Według Abbotta 10-letnia dziewczynka i 66-letnia kobieta są w szpitalu uniwersyteckim i znajdują się w stanie krytycznym. Kilku uczniów przebywa na izbie przyjęć.

Kim jest sprawca?

Jak wyjaśnił Abbott napastnikiem był 18-letni Salvador Romas, prawdopodobnie były uczeń liceum w Uvalde. Wszedł do szkoły z pistoletem i prawdopodobnie karabinem.

Zastrzelił i zabił w straszny, niezrozumiały sposób 14 uczniów i zabił nauczyciela. (…) Uważamy, że policja zabiła napastnika, ale nadal trwają czynności w tej sprawie

— powiedział gubernator.

Postrzelonych zostało także dwóch funkcjonariuszy organów ścigania, ale prawdopodobnie ich życie nie jest zagrożone.

Teksańczycy w całym stanie opłakują ofiary tej bezsensownej zbrodni i społeczność Uvalde - powiedział Abbott - (…) Wzywamy wszystkich Teksańczyków do zjednoczenia się, aby okazać nasze niezachwiane wsparcie wszystkim cierpiącym

— mówił Abbott.

Organizacja non-profit Archiwum Przemocy z Bronią (GVA) naliczyła do połowy maja w Ameryce co najmniej 215 strzelanin, zdefiniowanych jako takie, w których zginęły lub zostały ranne cztery lub więcej osób. W dziewięciu było cztery lub więcej ofiar śmiertelnych.

Według sekretarz prasowej Białego Domu Karine Jean Pierre oczekuje się, że wieczorem prezydent Joe Biden wygłosi przemówienie związane z strzelaniną.

Prezydent Biden został poinformowany o przerażającej strzelaninie w szkole podstawowej w Teksasie i będzie informowany regularnie w miarę pojawiania się nowych informacji. Jego modlitwy są z rodzinami dotkniętymi tym strasznym wydarzeniem

— powiadomiła.

Agencja AP przypomina, że była to najbardziej śmiertelna strzelanina w szkole podstawowej od wydarzeń w Newtown w stanie Connecticut prawie dziesięć lat temu, gdy napastnik zastrzelił 26 osób, w tym 20 dzieci w wieku 6 i 7 lat i 6 dorosłych członków personelu,

W Uvalde mieszka około 16 000 osób, miasto jest siedzibą rządu hrabstwa Uvalde. Znajduje się około 120 kilometrów od granicy z Meksykiem. Szkoła Robb Elementary znajduje się w dzielnicy, zabudowanej głównie skromnymi domami.

Biden: Kiedy, na miłość boską, przeciwstawimy się lobby broni palnej?

Prezydent USA Joe Biden nakazał opuszczenie flag do połowy masztów na Białym Domu i innych budynkach administracji państwowej „jako wyraz uczczenia ofiar” wtorkowej strzelaniny w Teksasie, w której zginęło 14 uczniów i jeden nauczyciel.

Flagi będą opuszczone aż do zachodu słońca 28 maja - zakomunikował Biden w oświadczeniu.

Do ograniczeń w dostępie do broni palnej wzywał we wtorek Kongres prezydent USA Joe Biden w następstwie strzelaniny w teksańskiej szkole, w której zginęło 21 osób - 19 dzieci i dwoje dorosłych, w tym 18-letni napastnik.

Apelował też do Amerykanów o przeciwstawienie się środowiskom, które lobbują na rzecz powszechnego dostępu do broni.

Jako naród musimy zapytać: kiedy, na miłość boską, przeciwstawimy się lobby broni palnej? Kiedy, na Boga, zrobimy to, o czym wszyscy w głębi duszy wiemy, że należy to zrobić? (…) Jak wiele małych dzieci, które były świadkami tego, co się stało, zobaczy, że ich przyjaciele umierają tak, jakby byli na polu bitwy, na miłość boską?

— mówił Biden.

W nasyconym emocjami wystąpieniu amerykański przywódca zwrócił się do Kongresu o położenie kresu rzezi w wyniku przemocy z użyciem broni palnej.

Mam już tego dość. Musimy działać. I nie mówcie mi, że nie możemy mieć wpływu na tę masakrę. (…) Na litość boską, musimy mieć odwagę, by przeciwstawić się branży (zbrojeniowej). Czas zamienić ten ból w działanie

— nawoływał prezydent uznając za „chory” łatwy dostęp w USA różnych rodzajów broni.

Sprawca masakry, w której zginęło 21 osób, w tym 19 dzieci w wieku 7 - 10 lat, został zabity w wymianie ognia z funkcjonariuszem Patrolu Granicznego. Był on w pobliżu, gdy rozpoczęła się strzelanina, wszedł do szkoły nie czekając na wsparcie i zastrzelił napastnika.

Według senatora stanowego Teksasu Rolanda Gutierreza zabójca kupił broń legalnie, gdy skończył 18 lat.

W wieczornym przemówieniu Biden zauważył, że inne kraje nie mają takiego samego problemu z masowymi strzelaninami.

Dlaczego przystajemy na życie z tą masakrą? Dlaczego pozwalamy, by to się działo?

— pytał prezydent.

Wtorkowa masakra w szkole podstawowej Uvalde, położonym ok. 130 km na zachód od San Antonio, przedłuża serię masowych strzelanin, które wstrząsnęły Amerykanami. 10 dni temu w Buffalo, w stanie Nowy Jork, napastnik otworzył ogień w supermarkecie, zabijając 10 osób.

