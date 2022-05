Obwodnica dzieli gminę na pół

Najpierw mieszkańcy sołectw z zachodniej gminy Dywity: Bukwałd, Barkweda, Brąswałd, Redykajny oraz osiedla Sterowców złożyli ponad tysiąc ankiet i pismo do GDDKiA. W nim zaprotestowali przeciwko zachodnim wariantom przebiegu obwodnicy Olsztyna i Dywit. Stoją na stanowisku, że zarówno argumenty przyrodnicze, społeczne, jak i ekonomiczne absolutnie w żaden sposób nie uzasadniają lokalizacji obwodnicy Olsztyna czy Dywit w którymkolwiek z wariantów zachodnich.

Mieszkańcy sugerują drogowcom wybór korytarza wschodniego, który byłby lepszy, bo tereny położone na południowy wschód i wschód od Dywit przeznaczone są do rozwoju usług i nieuciążliwego przemysłu, jak również bardziej skoncentrowanej zabudowy.

I nie trzeba było długo czekać na reakcję sołectw ze wschodniej części gmin Dywity. Teraz podobne pismo wystosowali mieszkańcy Różnowa, tyle że sugerują dokładnie odwrotne rozwiązanie. Ich zdaniem lepszym wyborem jest zachodni korytarz. I też mają argumenty na obronę swojej tezy, i to mocne.

— Wysłaliśmy już pismo do GDDKiA — powiedziała Gazecie Agnieszka Czubkowska, sołtys Różnowa. — A główny powód tego, że nie zgadzamy się na korytarz wschodni jest taki, że zaproponowane warianty biegną przez środek naszej miejscowości, dzielą Różnowo.

To nie pierwszy protest mieszkańców Różnowa. Podobnie było wcześniej, kiedy po protestach mieszkańców, ale też gminy w 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla wybranego wariantu. To zastopowało prace na obwodnicą na dekadę.

Każdy ma swoją rację

Co na to władze gminy? Te nie chcą oficjalnie stawać między jedną wsią a drugą, bo jak usłyszeliśmy, rozumieją racje jednych i drugich, jak też obawy mieszkańców w związku z tą inwestycją.

Na razie gmina nie zmienia swojego stanowiska, które wyraziła zresztą wraz z czterema innymi samorządami w sprawie korytarza. We wspólnym stanowisku samorządy opowiedziały się za zachodnim przebiegiem obwodnicy Olsztyna. Choć — jak zauważyli samorządowcy w swoim piśmie do GDDKiA — w przedłożonych obecnie do konsultacji społecznych materiałach planistycznych z zaskoczeniem odnotowali brak wariantu obwodnicy Olsztyna od strony zachodniej WO1 oraz obwodnicy Dywit WD3.

— Tymczasem kombinacja tych wariantów, przedstawionych na I naradzie technicznej z 19 października 2021 r., była rekomendowana przez gminy — wnosimy zatem o ich przywrócenie — zaapelowali wójtowie i burmistrz.

Apel przyniósł skutek, bo projektanci powrócili do prac nad tymi dwoma wariantami, o czym już informowaliśmy.

— O rezygnacji z dalszych analiz tych wariantów zdecydowały uwarunkowania techniczne i środowiskowe — wyjaśnił Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA. — Jednak na wniosek władz samorządowych, z uwagi na ważny interes społeczny, przedmiotowe warianty zostaną przywrócone i poddane wielokryterialnej analizie porównawczej w studium korytarzowym.

— Jak dostaniemy pismo od mieszkańców Różnowa, to wtedy będziemy mogli się do niego odnieść — podkreślił Karol Głębocki, przypominając, że do 30 kwietnia można było zgłaszać swoje uwagi i wnioski do północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit. A tych napłynęło ponad 3,5 tys. i te uzasadnione mają być uwzględnione w dalszych pracach projektowych.

Jak podkreślają drogowcy, obecnie prace są na etapie wykonywania studium korytarzowego, opracowania, na podstawie którego pod koniec roku GDDKiA wskaże, po której stronie Olsztyna i Dywit (wschodniej czy zachodniej) będzie przebiegać obwodnica.

Kolejnym etapem będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pod koniec I kwartału 2024 r. drogowcy planują wskazać wariant obwodnicy do realizacji i złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą chcą uzyskać do końca 2024 roku. Zgodnie z planami obwodnice Olsztyna i Dywit mają być gotowe w II kwartale 2031 roku.

Jaka klasa przyszłej drogi?

Oprócz korytarza najwięcej emocji budzi też sprawa klasy przyszłej drogi. Obwodnice — zarówno Olsztyna, jak i Dywit — mają być drogami głównymi przyspieszonymi, a więc po jednym pasie w każdą stronę. O ile w przypadku obwodnicy Dywit można jeszcze to zrozumieć, tak kompletnie dziwi budowanie obwodnicy 200-tysięczngo miasta z jedną jezdnią. I co do tego, jaka ma być to droga, raczej nie ma sporu wśród mieszkańców ani Olsztyna, ani podolsztyńskich gmin — jeśli budować, to w standardzie drogi ekspresowej, bo trzeba myśleć perspektywicznie.

Tymczasem trwa budowa ronda na drodze 51 koło Dywit i słychać głosy krytyki. Nie chodzi o korki, które tworzą się w związku z budową, ale niektórzy podważają sens wydawania 6,1 mln zł na coś, co może okazać się niepotrzebnie. Nie wiadomo, jak będzie biec obwodnica Olsztyna i Dywit, czy rondo znajdzie się w tym nowym układzie komunikacyjnym. A jeśli powstanie obwodnica północna Olsztyna, to też przejmie duży ruch z drogi 51. Po co więc rondo? Drogowcy przekonują, że rondo jest potrzebne już dziś.

— Rondo będzie gotowe już w lutym przyszłego roku, a obwodnica — jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem — w 2031 roku, a więc jeszcze trochę — zauważył Karol Głębocki. — Rondo ma pomóc mieszkańcom okolic — głównie osiedla Sterowców — na skomunikowanie się z drogą 51, na usprawnienie włączenia się do ruchu. A wykorzystanie ronda w przyszłości, przy takim czy innym rozwiązaniu obwodnicy, to już będzie rola projektanta.

Andrzej Mielnicki