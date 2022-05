Węgorzewo: Młoda kobieta bez prawa jazdy po pijaku staranowała radiowóz i próbowała uciec z miejsca zdarzenia

Do tego zdarzenia doszło wczoraj (poniedziałek 23 maja) około godz. 23:30 na ul. Jana Pawła II w Węgorzewie. Policjanci prewencji byli tam ponieważ kilka minut wcześniej otrzymali zgłoszenie o kolizji dwóch aut. Po dojechaniu na miejsce i zaparkowaniu radiowozu na parkingu, zajęli się obsługą zgłoszonego zdarzenia. Do tego momentu wszystko przebiegało normalnie. Zmieniło się to w momencie, w którym nagle w tył radiowozu uderzył samochód marki Peugeot, wyjeżdżający z sąsiedniego parkingu.

Uderzenie jednak nie powstrzymało kierowcy peugeota, który usiłował odjechać z miejsca zdarzenia. Policjanci pojechali za nim i po chwili zatrzymali. Wtedy okazało się, że za kierownicą siedziała kobieta, od której funkcjonariusze od razu wyczuli zapach alkoholu. Ich odczucie potwierdziło badanie, które wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie kobiety.

Jakby tego było mało, po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mieszkanka gminy Węgorzewo nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Z miejsca zdarzenia 27-latka została przewieziona do komendy, a jej auto przetransportowano na policyjny parking.

Kobieta nie potrafiła logicznie wytłumaczyć swojego zachowania i nie była świadoma tego, co się stało. Wkrótce jednak będzie miała okazję na spokojnie przeanalizować to zdarzenie przed sądem.

Za popełnione przestępstwo kierowania pod wpływem alkoholu 27-latce grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kobieta odpowie również za wykroczenia dotyczące spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowania pojazdem bez uprawnień.