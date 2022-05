Nowe biuro AstraZeneca w Krakowie poprowadzi operacje na skalę światową

Po 30 latach obecności na polskim rynku AstraZeneca zatrudnia prawie 2700 pracowników i jest pierwszą globalną firmą biofarmaceutyczną, która uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadawany przez Ministra Rozwoju.

„Od lat AstraZeneca inwestuje w badania i rozwój - na przestrzeni ostatniej dekady nakłady Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych w tym obszarze wzrosły o 626 proc. Nieustannie się rozwijamy, dlatego otwarcie kolejnego biura w Polsce było dla nas naturalnym krokiem” - powiedział Piotr Najbuk, dyrektor ds. Public & Government Affairs w AstraZeneca Pharma Poland.

Krakowski oddział firmy, otwarty w 2021 r., w związku z dynamicznym rozwojem zespołu, został przeniesiony do większej siedziby. Jego pracownicy zajmują się m.in. opracowywaniem i programowaniem rozwiązań w obszarze zarządzania procesem badania klinicznego we wszystkich lokalizacjach firmy na świecie.

„Jako centrum operacyjne działamy już perfekcyjnie. Rozwijamy zwłaszcza działy związane ze sztuczną inteligencją i analizą danych. Badania bardzo się zmieniają. Kiedyś pacjent przychodził do ośrodka raz w miesiącu, teraz coraz częściej nosi na sobie sensory, które cały czas generują dane. Tych danych jest tyle, że żaden człowiek tego nie zanalizuje” - podkreśliła Barbara Kozierkiewicz.

W jej opinii w Polsce jest duży potencjał informatyczny, programistyczny, rozwijany również dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, czego przykładem jest utworzenie w tym roku na AGH Wydziału Biostatystyki. Potwierdza to również Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Miasta Krakowa.

„AstraZeneca przenosi zarządzanie badaniami klinicznymi do Polski i drugim miastem, w którym lokalizuje swoje biuro jest Kraków, który wygrywa z wieloma aglomeracjami, także europejskimi, z tego względu, że jest miastem ludzi młodych, poszukujących, ambitnych, którzy chcą studiować na bardzo wymagających uczelniach, skupiających wyjątkowe postacie” - zaznaczył Andrzej Kulig.

Kraków wyróżnia się również unikatowym podejściem do profilaktyki zdrowotnej. W ubiegłym roku wszyscy mieszkańcy Krakowa mieli możliwość nieodpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie. Szczególnie interesujący jest program polityki zdrowotnej nakierowany na profilaktykę zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy, zapewniający młodym pacjentom dostęp do donosowych szczepionek przeciwko grypie.

„Program szczepienia dzieci szczepionką donosową był pilotażowy i będzie również realizowany w tym sezonie. Profilaktyka jest tylko wtedy skuteczna, jeżeli zostanie nią objęta szeroka populacja” - mówiła dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pediatra i specjalistka chorób zakaźnych, odpowiedzialna za merytoryczną stronę programu.

Wyszczepialność przeciw grypie wśród dzieci jest w Polsce na poziomie poniżej 2 proc. Projekt programu profilaktyki grypy u dzieci pomagało opracowywać Stowarzyszenie CEESTAHC (Centralny and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), które od ponad 19 lat zajmuje się edukacją w zakresie EBM (Evidence Based Medicine) i HTA (oceną technologii medycznych) dla podmiotów publicznych i prywatnych, realizuje projekty w zdrowiu publicznym i współpracuje z samorządami, tworząc programy polityki zdrowotnej.

„Krakowski program profilaktyki grypy u małych dzieci to pierwszy wdrożony w takiej firmie program w Polsce, umożliwiający szczepienie formą donosową. Opracowaliśmy model wspólnie z doktor Hanną Czajką, a Kraków usłyszał o programie i go wdrożył, ponieważ był komplementarny do miejskiej strategii zdrowotnej. Miasto przeprowadziło wcześniej wśród rodziców ankietę, która forma szczepionki jest przez rodziców preferowana: iniekcyjna czy donosowa. Rodzice wskazali donosową i dlatego możliwe było jej użycie” - wyjaśnił dr Tomasz Prycel, dyrektor zarządzający, koordynator projektów samorządowych Stowarzyszenia CEESTAHC.



„Zachęcamy inne samorządy do kontaktu i do skorzystania z naszych opracowań dotyczących grypy. Profilaktyka grypy u dzieci jest zdaniem ekspertów klinicznych niezmiernie istotna, a nasz model jest skonsultowany merytorycznie z NIZP PZH -PIB (Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego) przez panią profesor Lidię Brydak” - dodał.

W ubiegłym roku, dzięki współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz firmy AstraZeneca, zrealizowano również inicjatywę profilaktyki przeciwko grypie dla dzieci w wieku szkolnym, które przy pomocy mobilnych zespołów szczepień mogły zaszczepić się również w szkołach.

Michał Janik, dyrektor ośrodka AstraZeneca wskazał, że na przełomie 2016 i 2017 r. firma na poziomie globalnym szukała miejsca, przyjaznego inwestycjom i biznesowi. Ten impuls wyróżnił Polskę, gdzie można znaleźć ludzi wykształconych i ambitnych, którzy mogą wnieść nową wartość i energię do organizacji.

Decydując się na otwarcie w 2021 r. drugiej polskiej siedziby właśnie w Krakowie, AstraZeneca kierowała się, zgodnie z motto firmy „Follow the Science” (ang. podążaj za nauką), metodami naukowymi.

„Poprosiliśmy o statystyki, gdzie jest najwięcej wykształconych, utalentowanych ludzi. Rozważaliśmy lokalizacje w całej Europie i padło na Kraków. Otwierając w zeszłym roku biuro, na próbę zatrudniliśmy 10 osób. Nie minął jeszcze rok i mamy 50 pracowników. Większa liczba ludzi wymaga większej przestrzeni, dlatego zmieniliśmy lokalizację” - podkreślał Michał Janik.

Nowe biuro AstraZeneca mieści się w Kompleksie Biurowym Lubicz. Oprócz specjalistów od badań klinicznych zatrudnia finansistów, zakupowców, osoby zarządzające kadrami, informatyków. Kadra wyższego szczebla może liczyć m.in. na służbowy samochód z napędem elektrycznym lub hybrydowym.