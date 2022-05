Młody mężczyzna podejrzany o zabójstwo na osiedlu Mazurskim w Olsztynie może spędzić resztę życia za kratkami [VIDEO]

W niedzielę (22 maja) doszło do zabójstwa na osiedlu Mazurskim. Podejrzany został od razu zatrzymany. Podczas przesłuchania 25-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu dożywocie.

W niedzielę rano (22 maja) policja w Olsztynie otrzymała zgłoszenie o znalezieniu rannego mężczyzny przed jednym z domów na osiedlu Mazurskim. Na miejscu od razu pojawiły się służby ratunkowe, jednak 47-letni mężczyzna zmarł wskutek obrażeń.

Jak informuje sędzia Olgierd Dąbrowski Żegalski rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie — wobec mężczyzny został zastosowany 3-miesięczny tymczasowy areszt.

Paweł S. podejrzany jest o zabójstwo mężczyzny, a także o naruszenie nietykalności cielesnej interweniującej policjantki podczas jego zatrzymania.

Według ustaleń prokuratora, Paweł S. zadał Andrzejowi S. liczne rany kłute szyi co doprowadziło do krwawienia i śmierci pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia.

Interweniujący policjanci zatrzymali 25-latka bezpośrednio po zdarzeniu. Mężczyzna był agresywny i swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie oraz innych osób. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Tam 25-latek zaatakował policjantkę oraz pielęgniarkę. Mężczyźnie pobrano krew do badań laboratoryjnych w celu ustalenia czy w chwili zdarzenia był on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Ostatecznie trafił do policyjnego aresztu.

Według sądu zgromadzone materiały dowodowe w wysokim stopniu wskazują na popełnienie przestępstwa przez Pawła S. Areszt tymczasowy został zastosowany ze względu na grożącą mu surową karę i obawy o utrudnianie przez niego postępowania z uwagi na fakt, że część świadków jest mu znana i mógłby podejmować próby wpłynięcia na ich zeznania. Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

Wczoraj (poniedziałek 23 maja) 25-latek został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, do których się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

ag/kg