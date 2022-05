W Warszawie w trakcie Superbet Rapid & Blitz Poland zawodnicy rywalizowali tzw. systemem kołowym, czyli każdy zagrał z każdym. W puli nagród było 175 tysięcy dolarów, a sam zwycięzca zarobił 40 tysięcy dolarów, drugi i trzeci ex aequo zarobili po 27,5 tysiąca. Turniej rozgrywano w ramach cyklu Grand Chess Tour. Tegoroczny GCT to dwa turnieje szachów klasycznych i trzy turnieje szachów szybkich i błyskawicznych odbywające się w Europie i w USA, z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów.

Jan-Krzysztof Duda wygrał w niezwykle silnie obsadzonym turnieju szachowym rozgrywanym w Warszawie. Ostatniego dnia rywalizacji, po pasjonującej końcówce, wyszedł na prowadzenie i ostatecznie triumfował w zawodach rozgrywanych w Muzeum Polin. To znakomity wynik i wspaniała reklama dla polskich szachów. Zawody odniosły także duży sukces organizacyjny, a pojedynki najlepszych szachistów przyciągnęły do stolicy tysiące widzów.

Turniej rozgrywany był w Centrum Konferencyjnym Polin w Warszawie. Polscy arcymistrzowie Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek rywalizowali z zajmującymi miejsca w czołowej dziesiątce rankingu FIDE Amerykanami Levonem Aronianem, Fabiano Caruaną i Wesley’em So oraz Węgrem Richardem Rapportem, a także byłym liderem rankingu Viswanathanem Anandem z Indii. Stawkę uzupełniali dwaj arcymistrzowie z Ukrainy Anton Korobow i Kirił Szewczenko oraz David Gavrilescu z Rumunii.

Szachiści w Polin przez pierwsze trzy dni grali w turnieju szachów szybkich (25 minut na partię plus 10 sekund za posunięcie). Z kolei w niedzielę i w poniedziałek czołowi zawodnicy świata rywalizowali w szachach błyskawicznych (5 minut na partię plus 2 sekundy za posunięcie). Turniej zakończyła uroczysta ceremonia wręczenia nagród.

Polski arcymistrz najlepiej spisał się ostatniego, piątego dnia rywalizacji, w niesamowitym stylu i dramaturgii zdobywając pierwsze miejsce. Wreszcie mógł być w pełni zadowolony z gry i wyniku.

– Były to bardzo emocjonujące dni i godziny, szczególnie dzisiaj, w końcówce turnieju, gdy były wzloty i upadki, jak to bywa w sporcie – opowiada Jan-Krzysztof Duda. – Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać i to bez dogrywek. Przeciwnicy byli bardzo silni, nawet ci teoretycznie niżej notowani, z którymi grałem na końcu, stawili bardzo duży opór. Podwójną satysfakcję daje mi wygrywanie na własnym podwórku, w Polsce. Cieszę się, że tak silne i prestiżowe turnieje mogą być u nas rozgrywane, a mam nadzieję że to dopiero początek, będzie kontynuacja. Ja i moi koledzy z kraju będziemy mieć więcej okazji do takich międzynarodowych starć u siebie – dodaje zawodnik, który za triumf w Superbet Rapid & Blitz Poland zgarnął czek na 40 tysięcy dolarów.

– Siódme miejsce nie jest szczytem marzeń, ale nie dramatem, bo grając przeciwko takim rywalom trzeba twardo stąpać po ziemi – podkreśla Radosław Wojtaszek, drugi z polskich arcymistrzów rywalizujących w stolicy. – Cieszę się, że turniej wygrał Janek, znowu to stało się w Polsce. Mamy organizację mocno obsadzonej imprezy i wspaniały wynik. To sprawi, że znowu o szachach będzie w naszym kraju głośno – dodaje.

Sponsorem turnieju była firma Superbet, która stawia na sport i tworzenie dużych wydarzeń. – Odzew i zainteresowanie kibiców przerosły nasze oczekiwania – cieszy się Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiej spółki Superbet. – Sprawdziła się wybrana przez nas lokalizacja, frekwencja była znakomita, odwiedziło nas dużo młodzieży, udało się także wszystko spiąć od strony technicznej i logistycznej. W trakcie turnieju było mnóstwo emocji, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego – dodaje prezes, który podkreśla także wagę wizyty legendy szachów Garriego Kasparowa, który przez dwa turniejowe dni brał udział w wielu wydarzeniach w ramach Superbet Rapid & Blitz Poland. – Jego kalendarz jest bardzo napięty, dlatego cieszymy się, że mógł do nas przyjechać. Symultana z jego udziałem była niewiarygodnym przeżyciem dla wielu z nas, także dla kilku bardzo młodych, perspektywicznych graczy z naszego kraju. Zwycięzcą symultany był 10 latek z ukraińskiej Buczy, co tylko podkreśla symboliczny wymiar tego wydarzenia. Nasze zaangażowanie w cykl Grand Chess Tour trwa już trzeci rok, w Polsce to jest nasza pierwsza przygoda. Doświadczenie po turnieju w Warszawie jest doskonałe, będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w takie inicjatywy, które powodują tworzenie wielkich rzeczy dobrych dla ogółu, a przy okazji promują naszą markę – dodaje.

Organizatorzy, we współpracy z Mazowieckim Związkiem Szachowym, przygotowali specjalną strefę kibica, gdzie odbywały się m.in. warsztaty, konkursy szachowe i miniturnieje. Przez pięć turniejowych dni odwiedziło ją mnóstwo kibiców, którzy przyszli oglądać gwiazdy światowych szachów i wziąć udział w atrakcjach.

– Już teraz wiemy, że Superbet Rapid & Blitz Poland 2022 jest najpopularniejszym w historii turniejem szachowym w Polsce – podkreśla Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej (FIDE). – Potwierdzają to wyniki wygenerowane w mediach, atrakcyjność dla mediów, które bardzo szeroko go relacjonowały. Mieliśmy także transmisję z turnieju w języku polskim i angielskim. Przełożyło się to na to, że wiele osób nas odwiedziło w Muzeum Polin. To były osoby, które miały już kontakt z szachami, jak i uśmiechnięte dzieci, które pewnie po raz pierwszy zetknęły się z naszą dyscypliną. Kibice w trakcie całego turnieju mieli możliwość robienia sobie pamiątkowego zdjęcia czy wzięcia autografu od naszych gwiazd, każdego dnia arcymistrzowie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt minut po zakończeniu rywalizacji wychodzili do fanów. To były piękne obrazki – dodaje.

Klasyfikacja końcowa Superbet Rapid & Blitz Poland 2022, Centrum Konferencyjne Polin, Warszawa:

1. Jan-Krzysztof Duda (Polska) – 24

2. Levon Aronian (USA) – 23,5

Viswanathan Anand (Indie) – 23,5

4. Fabiano Caruana (USA) – 23

5. Wesley So (USA) – 20,5

6. Richard Rapport (Węgry) – 19,5

7. Radosław Wojtaszek (Polska) – 13,5

8. Anton Korobow (Ukraina) – 12,5

9. Kirił Szewczenko (Ukraina) – 11,5

10. David Gavrilescu (Rumunia) – 8,5