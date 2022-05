Zielony Olsztyn wciąż walczy o nowe pomniki przyrody w Olsztynie

Grupa aktywistów ekologicznych spod szyldu Zielonego Olsztyna w listopadzie zgłosiła 23 wnioski o nowe pomniki przyrody na terenie miasta. W granicach administracyjnych Olsztyna wciąż znajdują się tylko 32 chronione drzewa. Kiedy dołączą do nich kolejne?

Zielony Olsztyn to aktywiści, których zdaniem w mieście nazywanym ogrodem jest zdecydowanie za mało pomników przyrody. Dla porównania przytaczają Rzeszów, miasto o podobnej liczbie mieszkańców do Olsztyna. W podkarpackim mieście znajdują się 62 pomniki przyrody, czyli prawie dwa razy więcej niż w Olsztynie, który oficjalnie chroni 32 drzewa.

Dwadzieścia trzy wnioski, każdy zawierający oddzielną propozycję pomnika przyrody zostały złożone w Urzędzie Miasta 19 listopada zeszłego roku.

Co zmieniło się od tamtego czasu?

— Wnioski nadal są na etapie oczekiwania. W kwietniu dostaliśmy informację planowanym spotkaniu ZDZiTu, Wydziału Środowiska i Urzędu Miasta. Ich zadaniem byłoby obejrzeć zgłoszone drzewa i zdecydować, które z nich dostaną miano pomnika przyrody. Jednak do tej pory takie spotkanie nie miało jeszcze miejsca — mówi Anna Dziekońska z Zielonego Olsztyna.

Zwróciliśmy się ponownie do radnego Łukasza Łukaszewskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Olsztynie, z pytaniem jak na ten moment wygląda sytuacja po drugiej stronie?

— Wydział środowiska musi zdecydować czy zaproponowane drzewa spełniają wymogi. Jeśli po ich zatwierdzeniu taki wniosek trafi od Urzędu Miasta to z naszej strony aktywiści uzyskają poparcie — zapewnia radny.

W najbliższą niedzielę odbędzie się wspólny spacer z mieszkańcami Olsztyna. Aktualne warunki ze względu na porę roku są sprzyjające, drzewa prezentują się w swoim najlepszym wydaniu. Jest to więc dobry moment, by przypomnieć o tej inicjatywie i zrobić zdjęcia.



Aktywiści Zielonego Olsztyna zwracają uwagę na fakt, że troska o duże i stare drzewa ma szczególne znaczenie na terenie miasta. Według nich jest to istotny element tzw. zielonej infrastruktury, która osłabia negatywne skutki zmian klimatycznych (np. intensywne nasłonecznienie, gwałtowne ulewy), służy oczyszczaniu powietrza, utrzymuje bioróżnorodność (stanowi naturalne środowisko życia wielu gatunków), poprawia estetykę przestrzeni, a także bardzo często nadaje wyjątkowy charakter danej lokalizacji.

A.Głazek