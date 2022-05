Drogowe podsumowanie weekendu w Olsztynie

Apelują, przestrzegają i uprzedzają o odpowiedzialności karnej, następnie kontrolują, sprawdzają i wyciągają konsekwencje. Sprawcy przestępstw drogowych nie mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie.

W piątek (20 maja) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Jagiellońskiej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 47-letnia kierująca osobowym fiatem straciła panowanie nad autem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka oplem. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic poważnego się nie stało. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie 47-latki krążyło ponad 2,5 promila alkoholu.

W sobotę (21 maja) policjanci zauważyli peugeota, za którego kierownicą siedział mężczyzna, podejrzewany o brak uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli auto. Okazało się, że 69-latek ma cofnięte uprawnienia. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu.

Tego samego dnia (21 maja) policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego kierującego, na DK 51 na wysokości miejscowości Spręcowo. 59-letni kierujący osobowym fiatem na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na prawe pobocze, gdzie uderzył w barierki. Mężczyzna podróżował sam i nie wymagał pomocy medycznej. Badanie policyjnym alkomatem wykazało w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Zarówno 47-latka, jak i 59-latek stracili prawo jazdy. Oboje staną przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi im kara do 2 lat pozbawiania wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna.