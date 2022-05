Bezsilność Rosji, rakietami powitali prezydenta Polski w Kijowie

Niecałą godzinę po tym, jak w mediach społecznościowych pojawił się wpis, na którym widać Andrzeja Dudę podczas przemówienia, ukraiński deputowany Roman Hryszczuk poinformował, że Rosjanie wystrzelili pociski na Kijów.



Atak ten najlepiej wyraża wściekłość a zarazem bezsilność Rosji wobec polsko-ukraińskiego przymierza



Sojusz polsko-ukraiński może zmienić sytuację geopolityczną całego regionu. Oba nasze kraje to łącznie około 80 milionów mieszkańców i obszar 925 tys. kilometrów kwadratowych . Ten sojusz jest nie na rękę najpotężniejszym graczom europejskim i należy się spodziewać że będzie ostro atakowany zarówno

od wschodu(Rosja),jak i od zachodu(Niemcy)

Prezydent Duda nad ranem dotarł do Przemyśla, gdzie wziął udział w konferencji prasowej.



Dopytywany przez dziennikarzy, czy alarm przeciwlotniczy, jaki miał miejsce podczas jego pobytu w Kijowie, wpłynął jakoś na tę wizytę, prezydent odpowiedział, że występując w Radzie Najwyższej nie słyszał alarmu, ale wie, że był.

My po zakończeniu mojego wystąpienia, po pożegnaniu z deputowanymi przeszliśmy z panem prezydentem (Wołodymyrem Zełenskim ) do innej części budynku, a następnie wyjechaliśmy z budynku i przejechaliśmy do siedziby pana prezydenta. Ja tego alarmu w ogóle nie odnotowałem, ale wiem, że był

— przekazał prezydent Duda.