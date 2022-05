Upominkowy Dzień Matki w Warmińskiej Aurze!

Z okazji Dnia Matki w Aurze i Galerii Warmińskiej szykują wyjątkowe przyjemności. W Aurze przygotowano szereg trakcji od upominków po specjalnie zaaranżowane stoisko wizerunkowe do zdjęć pełne złota i diamentów. Warto tego dnia zaplanować zakupy do obu galeriach, bo będą czekać na mamy nie lada niespodzianki, a dodatkowo za paragony będą wręczane nagrody rzeczowe, a wygraną w konkursie będą zakupy ze stylistą dla mamy.

26 maja to w Polsce święto wszystkim matek, które ma na celu okazanie im szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie potomstwa. Tego dnia dzieci zgodnie ze zwyczajem przygotowują dla swoich mam prezenty w postaci kwiatów, słodyczy czy własnoręcznie zrobionych laurek. Ale wiek nie ma tutaj znaczenia, zarówno wśród obdarowujących, jak i obdarowanych. Liczy się relacja matka-dziecko, choć podarunki mogą przybrać bardziej wyrafinowaną formę niż symboliczny gest.

Warto wspomnieć, że w innych krajach ten dzień obchodzony jest w różnych terminach, np. w Norwegii Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę lutego, a w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii w czwartą niedzielę wielkiego postu. Ten nasz przypomina celebrowanie w USA, choć tam obchodzony jest w drugą niedzielę maja. W wielu państwach święto to połączone jest z Dniem Kobiet i obchodzi się je 8 marca. Jest tak np. w Bułgarii, na Białorusi, w Albanii, Rosji czy Serbii. Niezależnie jednak od daty intencja jest ta sama, aby uczcić kobiety, które zostały matkami, więc jest pełen miłości i radości.

Aura Centrum Olsztyna oraz Galeria Warmińska także włączają się w przeżywanie tych wyjątkowych chwil przez mamy.

„Z okazji Dnia Matki zatroszczymy się o szczególną atmosferę w naszych centrach. Przygotowaliśmy specjalne atrakcje i konkursy. Mamy, które odwiedzą tego dnia Aurę, na pewno nie pożałują. Paragony za zakupy w tym dniu będziemy wymieniać na nagrody. To będzie także szansa dla tych, co pozostawiają kupowanie upominków na ostatnią chwilę. Nasi najemcy przygotowali specjalne oferty” - zapowiada Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

W Aurze 26 maja ruszy specjalna akcja prosprzedażowa dla matek. W centrum pojawi się okolicznościowo zaaranżowane stanowisko promocyjne z konferansjerem oraz strefa do robienia zdjęć. Hostessy będą wręczały mamom pralinki i kwiaty. Za paragony zeskanowane w aplikacji Sezam 2.0 będą wydawane nagrody rzeczowe. Za paragon z zakupami o wartości 50 zł otrzymamy perfumetkę, za 100 zł – kosmetyczkę lub notes. Przy wydawaniu nagród będą obowiązywały dwie zasady: 1) wielokrotność paragonów nie upoważnia do dublowania upominków oraz 2) każdy paragon to jedna nagroda.

„W związku z tym przypominamy o posiadaniu aplikacji Sezam 2.0, która będzie upoważniać do odbioru nagrody. Warto wiedzieć, że w Dniu Matki wszystkie panie za każdy zarejestrowany w tej aplikacji paragon otrzymają podwójną ilość punktów! Ponadto na miejscu w dedykowanej strefie w Aurze z pomocą hostessy będzie możliwe zainstalowanie także nowego narzędzia do zbierania punktów na telefon komórkowy pod nazwą Spot” – dodaje Natalia Tur.

W Galerii Warmińskiej z okazji Dnia Matki przygotowano specjalny konkurs z nagrodami, który ruszy 21 maja na kanale Facebook. Będzie można wygrać zakupy ze stylistą w Galerii Warmińskiej dla swojej mamy. Będą to trzy nagrody o wartości: 1000 zł, 800 zł i 500 zł. Zadanie konkursowe będzie polegało na wyborze jednej z czterech stylizacji z myślą o swojej mamie, które zostaną opublikowane na profilu galerii. Dodatkowym atutem będzie wpisanie w komentarzu ID aplikacji SEZAM 2.0.

Organizatorzy atrakcji w Aurze i Galerii Warmińskiej informują, że liczba nagród jest ograniczona. Regulaminy dotyczące udziału w akcjach z okazji Dnia Matki dostępne na stronach internetowych galerii: http://www.auracentrum.pl/ i http://galeria-warminska.pl/.



Warmińska Aura #poprawsobienastrój

AURA CENTRUM

Aura Centrum Olsztyna leży w sercu miasta, tuż obok najważniejszych urzędów i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie krok od Starego Miasta. Jest to centrum nowoczesne i przyjazne odwiedzającym, w którym panuje spokojna atmosfera. Na powierzchni użytkowej 25 tys. m² mieści się prawie 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios, mające 8 sal kinowych i mogące pomieścić ponad 1900 miłośników dużego ekranu. W Aurze znajduje się duży market spożywczy i apteka. Oprócz sklepów i lokali restauracyjno-kawiarnianych w Aurze działa uwielbiana przez dzieci biblioteka Abecadło, mieści się tu także ceniona w mieście szkoła muzyczna.

Właścicielem Aura Centrum Olsztyna jest NEPI Rockcastle sp. z o.o., a zarządcą CBRE Sp. z o.o.

