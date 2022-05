Nie wierzy, że jej mąż jest zbrodniarzem

To ciąg dalszy głośnej historii opisanej przez "New York Times". Gazeta zamieściła w piątek na swojej stronie internetowej wstrząsające nagranie. Widać na nim jak dwóch rosyjskich żołnierzy prowadzi przez ulice grupę ukraińskich cywilów. Na kolejnych ujęciach widać ciała martwych ludzi.

Jak się teraz okazało jednym z tych żołnierzy ma być Czyngiz Atantajew, który mieszka w Pskowie. Dziennikarze zadzwonili do jego żony Tatiany, ale ta nie chciała rozmawiać. Powiedziała tylko, że ​​artykuł w The New York Times to "przykład fake newsów".