Święcenia diakonów w "Hosianum"

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie bp Janusz Ostrowski udzielił święceń diakonatu 4 alumnom WSD MW Hosianum.

Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. – Alumni przeszli 5-letnią formację w seminarium. Możemy podzielić ją na 4 sfery: formacja ludzka czyli życie we spólnocie, braterstwie, formacja duchowa czyli wzrastanie w wierze, formacja intelektualna, którą odbywali na UWM w Olsztynie oraz formacja pastoralna czyli praktyki duszpasterskie – tłumaczy ks. dr Hubert Tryk, rektor Hosianum.

Święceń udzielił bp Janusz Ostrowski. – To nie wy wybraliście Chrystusa, ale On was wybrał. To Jezus Chrystusa wzywa i powołuje was do siebie, do swojej drogi, abyście razem z nim szli do tego świata, który tak jak Jego, tak i was będzie nienawidzić. Po co zatem iść do takiego świata? Ponieważ odkryliście Boga, który stał się człowiekiem, umarł za was i zmartwychwstał, On daje człowiekowi pełnię szczęścia, a jeśli to wiecie, doświadczyliście tego, macie w sobie ogień Ducha Świętego, to nie możecie tego zatrzymać dla siebie – mówił w homilii bp Ostrowski.

– Po 5 latach formacji mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczywiście powołał mnie Pan i głęboko w to wierzę, że przy współpracy z Jego łaską będę potrafił dobrze sprostać zadaniom, które zostaną mi postawione przez Kościół – podkreśla dn Wojciech Wrąbel.

Łukasz Czechyra/Instytut Gość Media/warchwarmia.pl