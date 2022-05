Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Jeszcze przez nieco ponad miesiąc - do 21 czerwca - kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, przez Platformę Usług Oświatowych

- Po zakończeniu roku szkolnego, czyli po 24 czerwca, kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty - informuje dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz. - Czas na to jest do 13 lipca.

W kolejnych dniach komisja rekrutacyjna będzie weryfikować złożone wnioski i 20 lipca opublikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Kandydaci będą mieć czas do 22 lipca, by potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej placówce. Ostateczne listy kandydatów przyjętych do szkół poznamy 25 lipca.

- Jeśli będą uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci w procesie tej podstawowej rekrutacji, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej - dodaje dyrektor Szafrańska-Bortkiewicz. - Ten etap będzie przebiegać analogicznie do rekrutacji podstawowa.