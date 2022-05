Obwodnica Olsztyna: nie będzie więcej konsultacji

Wschód czy Zachód

Ogromne zainteresowanie towarzyszy pracom nad północną obwodnicą Olsztyna oraz Dywit. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektant obwodnicy firma Trat z Katowic otrzymały ponad 3500 wniosków i uwag w sprawie przebiegu tej drogi. Nie było jeszcze inwestycji drogowej w naszym regionie, która wzbudziłaby takie emocje, bo przecież za każdym wnioskiem stoi konkretny człowiek i jego obawy, rozterki związane z tą inwestycją. Obecnie prace są na etapie wyboru korytarza i nikt jeszcze nie wie, jak pobiegnie droga — czy po stronie zachodniej, czy wschodniej Olsztyna. Tu, wbrew plotkom, które słychać, nie ma żadnej decyzji, nic nie jest jeszcze przesądzone — podkreślają drogowcy.

Konkrety pod koniec roku/h3]

Drogowcy zapowiadali, że wszystkie uwagi i opinie przedstawią jeszcze w maju w syntetycznym opracowaniu, które opublikują na stronie internetowej projektu, ale wniosków jest tak dużo, że opracowanie ich jeszcze potrwa. Dlatego prawdopodobnie zostaną opublikowane dopiero w czerwcu.

Jednak nie będzie już żadnych spotkań informacyjnych w sprawie korytarza.

— Takie spotkanie na etapie studium korytarzowego już się odbyło, jego wynikiem są zgłoszone do nas wnioski i uwagi, które są teraz analizowane. W czwartym kwartale wskażemy już konkretny korytarz — mówi Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA. — Kolejne spotkania odbędę się po wyborze korytarza, już na etapie prac nad konkretnymi wariantami. I takie spotkania będą w przyszłym roku.



[h3]Poczekamy do 2031 roku

Kolejnym etapem będzie bowiem opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pod koniec I kwartału 2024 r. drogowcy planują wskazać wariant obwodnicy do realizacji i złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą chcą uzyskać do końca 2024 roku. Zgodnie z planami obwodnice Olsztyna i Dywit mają być gotowe w II kwartale 2031 roku.

Do tej pory projektanci wyznaczyli 9 potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy Olsztyna w korytarzach wschodnim i zachodnim oraz 7 wariantów przebiegu obwodnicy Dywit. Co ciekawe, powrócili do prac nad dwoma wariantami, które zniknęły, a których przywrócenia domagali się samorządowcy.

W wspólnym stanowisku pięć podolsztyńskich gmin, w tym Dywity, opowiedziało się za zachodnim przebiegiem obwodnicy Olsztyna. Ale też — jak napisali samorządowcy — z zaskoczeniem odnotowali brak wariantu obwodnicy Olsztyna od strony zachodniej WO1 oraz obwodnicy Dywit WD3.

— Tymczasem kombinacja tych wariantów, przedstawionych na I naradzie Technicznej z 19 października 2021 r., była rekomendowana przez gminy — wnosimy zatem o ich przywrócenie — zaapelowali. Apel przyniósł skutek.

— O rezygnacji z dalszych analiz tych wariantów zdecydowały uwarunkowania techniczne i środowiskowe — tłumaczy Karol Głębocki. — Jednak na wniosek władz samorządowych, z uwagi na ważny interes społeczny, przedmiotowe warianty zostaną przywrócone i poddane wielokryterialnej analizie porównawczej w studium korytarzowym.

Jak klasa?

Dużo kontrowersji budzi też klasa przyszłej drogi. Obwodnica Olsztyna ma być drogą główną przyspieszoną, a więc ma mieć po jednym pasie w każdą stronę, co niektórzy już ochrzcili biedaobwodnicą. Przekonują, że Olsztyn potrzebuje obwodnicy w standardzie ekspresowym na całej jej długości. Według planów prędkość miarodajna na północnej obwodnicy ma wynosić 100 km/h poza terenem zabudowanym. W podobnym standardzie ma być obwodnica Dywit, z tym że tu prędkość miarodajna poza obszarem zabudowanym ma wynosić 90 km/h.

Prezydent Olsztyna w swoich uwagach wniósł w pierwszej kolejności o zmianę klasy drogi na S, czyli ekspresową. Chodzi też o to, że jeśli obwodnica Olsztyna miałaby mieć klasę drogi głównej przyspieszonej, to miasto musiałoby ponieść koszty budowy drogi w swoich granicach administracyjnych, a na to nie ma pieniędzy.

Wybór klasy drogi drogowcy tłumaczą analizą obecnego natężenia ruchu, jak też prognozami do 2051 roku. W przypadku korytarza zachodniego obwodnica Olsztyna będzie się zaczynała tam, gdzie dziś jest koniec obwodnicy Spręcowa (za klasztorem) i biegła do ronda Olsztyn Zachód na „szesnastce” (rondo turbinowe). Jeśli zostanie wybrany korytarz wschodni, to obwodnica też będzie się zaczynała na wysokości klasztoru i kończyła na „szesnastce” w okolicy węzła Wójtowo (tu powstanie całkiem nowy węzeł Łęgajny).

Pocierpimy do lutego

Zgodnie z planami obwodnice Olsztyna i Dywit mają być gotowe w II kwartale 2031 roku. A inwestycja obejmie też przebudowę drogi 51 przez Las Miejski, od mostu na rzece Wadąg do skrzyżowania z ul. Sybiraków wraz z rozbudową tego skrzyżowania. Obecnie na drodze 51 koło Dywit trwa budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą na Kieźliny i ulicą prowadzącą do osiedla Sterowców i są korki. Ale też trzeba pamiętać, że codziennie tą drogą porusza prawie 13 tys. aut na dobę. Rondo ma być gotowe w lutym przyszłego roku.

W rządowym programie budowy stu obwodnic znalazło się pięć inwestycji na Warmii i Mazurach, bo oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit jeszcze obwodnice Smolajn (ma być gotowa w październiku tego roku), Gąsek, Pisza i Szczytna. W przypadku tej ostatniej są protesty, bo mieszkańcy sprzeciwiają się przeciwko jednemu z trzech zaproponowanych wariantów, który biegnie blisko zabudowań w Gizewie.