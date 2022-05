Nowa inwestycja rowerowa w gminie Dywity

Rozpoczęła się realizacja kolejnej rowerowej inwestycji w Gminie Dywity. Chodzi o budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Słupy do Osiedla Leśne i kapliczki przy ul. Domagały w Kieźlinach.

Póki co Lasy Państwowe rozpoczęły wycinkę drzew pod ścieżkę, poza pasem drogi powiatowej. Prace zostały przewidziane na dwa tygodnie, ale jest szansa, że leśnicy skończą je wcześniej. W trakcie wycinki możliwe są drobne utrudnienia w ruchu drogowym i tzw. "wahadło" na 2-3 minuty.

Długość planowanej ścieżki asfaltowej to 1,1 km, a jej koszt to prawie 1,1 mln zł. Wykonawcą ścieżki jest firma Colas, a termin realizacji inwestycji, to koniec października 2022.