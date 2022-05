Każdy gram na wagę złota. Ruszyły kontrole legalizacji wag na straganach

W sezonie wiosenno-letnim ilość ulicznych straganów rośnie i to nie tylko na targowiskach. Przy większych olsztyńskich ulicach można znaleźć co najmniej jedno takie stoisko. Jednym z obowiązków strażników miejskich jest przeprowadzanie systematycznych kontroli tych stoisk pod kątem legalizacji wag. Okazuje się, że każda waga powinna posiadać tabliczkę znamionową oraz legalizację, a sprzęty, które nie są poddawane kontroli mogą błędnie wskazywać wyniki ważenia. A to oznacza, że kilograma w kilogramie jest coraz mniej...

Nasza czytelniczka, pani Ewa, która często robi zakupy na ulicznych stoiskach, zauważyła, że regularnie kupowany kilogram truskawek jest coraz mniejszy. W domu zważyła zakupy i okazało się, że zamiast kilograma, dostała nieco ponad 800 g:

— Tyle lat robię zakupy na straganach i kilogram zawsze ważył kilogram. A teraz? Rozumiem, że inflacja i wszystko drożeje, ale bez przesady. Żeby na wadze oszukiwać?! Nie wróciłam na stragan, bo nie będę się wykłócać o kilka truskawek, ale gdzie mam robić zakupy, by nikt mnie nie oszukał? A może mam nosić własną wagę?

Zapytaliśmy się Kamila Sułkowskiego, rzecznika straży miejskiej, czy często dochodzi do takich oszustw: — Oszustwo to za mocne słowo. Częściej się zdarza, że ludzie po prostu zapominają o legalizacjach wag. Nie zawsze jest to celowe działanie. Musimy pamiętać, by okresowo sprawdzać parametry sprzętu. To jest ta sama sytuacja, co z przeglądem auta, który musimy zrobić raz w roku. Wagi powinny być sprawdzane raz na 25 miesięcy, dzięki temu można uniknąć błędów w pomiarach — tłumaczy rzecznik. — Na szczęście tych nieprawidłowości nie ma dużo. W ostatnich tygodniach strażnicy miejscy wystawili 3 mandaty w Olsztynie. Każde miejsce może być poddane kontroli. Zarówno duże targowiska, jak i pojedyncze stragany na terenie miasta.

Przy rosnących cenach warzyw i owoców, każdy gram jest na wagę złota. [article]831393[article]