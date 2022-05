Kolejna nagroda dla Olsztyńskiego Teatru Lalek

Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Do finałowego etapu przedsięwzięcia zakwalifikowały się aż trzy teksty z Olsztyna.

— Celem konkursu było pozyskanie i nagrodzenie nowych, wartościowych tekstów dramatycznych, kierowanych do odbiorców dziecięcych i młodzieżowych, do 16. roku życia — mówi kierowniczka Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Joanna Żygowska, jurorka konkursu. — To teksty przeznaczonych dla scen m.in. dramatycznych i lalkowych.

Wśród piątki laureatów znalazł się Michał Kaźmierczak ze sztuką "(nie)zapomniana historia". Spektakl - wraz z dwoma innymi - dostał II nagrodę.

— Scena jest łąką, na źdźble trawy kołyszą się Badylarka i Trzmiel — opisuje tekst w swojej rekomendacji jurorka, Joanna Krakowska. — Kiedy obok przechodzi Starszy Pan, zaczynają z nim rozmowę. Okazuje się, że Starszy Pan ciągle o czymś zapomina i boi się, że pewnego dnia zapomni o wszystkim. Rozmowy trójki bohaterów krążą więc wokół pamięci, z problemów z nią wynikają zabawne nieporozumienia, a nieoczekiwane przygody zdarzają się dzięki zapomnieniu o tym, że są niemożliwe. Sztuka jest jednocześnie melancholijna i czuła, opowiadając o godzeniu się z tym, co nieuchronne - o starości i śmierci.

Przez rok od daty ogłoszenia werdyktu konkursu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu będzie dysponować wyłącznym prawem do zrealizowania prapremiery nagrodzonych i wyróżnionych tekstów.

Do finałowego etapu konkursu zakwalifikowały się także dwa inne teksty powstałe w Pracowni Dramatu Olsztyńskiego Teatru Lalek. To "Muzeum Drzew" Katarzyny Matwiejczuk oraz "Koral i Welonka" Karoliny Sadowskiej.

Pracownia Dramatu to inicjatywa, którą powołał dyrektor OTL Andrzej Bartnikowski w kwietniu 2016 roku. Od tego czasu grupa olsztyńskich pisarzy przekształca się w dramatopisarzy. Zadaniem pracowni jest nie tylko zgromadzenie osób piszących, ale też umożliwienie prezentacji tych dzieł.

Źródło: olsztyn.eu