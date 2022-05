Mniej wypadków z udziałem pieszych w warmińsko-mazurskim

Od czerwca do grudnia 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim doszło do 127 zdarzeń na przejściach dla pieszych. W tym samym czasie w 2021 roku było ich 109. Liczba kolizji i wypadków z udziałem pieszych spadła o 14%.

Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęły zmiany w przepisach.

Od czerwca 2021 r. kierowca zbliżający się do przejścia jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkość, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Osoba znajdująca się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem. Jeśli zamierza dopiero wejść na pasy, również ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju.

W Olsztynie do niebezpiecznych zdarzeń najczęściej dochodzi na przejściach przy ulicach Jerzego Bukowskiego, Synów Pułku, Niepodległości oraz Limanowskiego.

Najbardziej niebezpieczne są przejścia dla pieszych na ruchliwych, dwupasmowych jezdniach, gdzie ruch nie jest kierowany sygnalizacją świetlną. Tam kierowców obowiązuje szczególna ostrożność.

W tym roku w Olsztynie miało miejsce 6 takich zdarzeń. Z pewnością surowe kary dla kierowców mają przełożenie na bezpieczeństwo i ruch. W przypadku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu to 1500 zł. Jednak trzeba pamiętać, że nie tylko oni są sprawcami wypadków. Nowelizacja ustawy mogła dać pieszym fałszywe poczucie bezpieczeństwa, co doprowadza do większej nieuwagi i pewności podczas wchodzenia na pasy.

Opracowała: A.Głazek