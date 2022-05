Trwa zadymianie sieci kanalizacyjnej w Olsztynie

W centrum Olsztyna trwa akcja zadymiania sieci kanalizacyjnych. Prowadzi ją Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Ma na celu nie tylko sprawdzenie jej szczelności, lecz również sprawdzenie podłączęń. Chodzi o sprawdzenie czy nikt z mieszkańców, nie podłączył nielegalnie rynny odprowadzającej wodę z dachu do kanalizacji sanitarnej.

— Dym, który wpuszczany jest do studzienki kanalizacyjnej, odpowiada temu, który używany jest na koncertach czy w teatrach. Nie jest więc szkodliwy. Po wpuszczeniu do kanalizacji, jeśli zacznie unosić się z okolicznej rynny staje się jasne, że jest ona nielegalnie wpięta do sieci — mówi Anita Chudzińska z PWiK w Olsztynie. — W ostatnim czasie wykryto około 100 takich przypadków. Do właścicieli kierowane są zawiadomienia, jednak około 80 procent nieprawidłowości jest od razu usuwanych przez twórców nielegalnych przyłączeń.

Podłączanie takich rynien do sieci kanalizacyjnej jest niedozwolone, bo w czasie deszczów może prowadzić do obciążenia sieci kanalizacji sanitarnej, a w efekcie do przeciążenia oczyszczalni ścieków. To może wywołać nie lada problemy — łącznie z uszkodzeniem mikroorganizmów oczyszczających ścieki.

W skrajnych przypadkach za podłączenie rynny do sieci kanalizacji sanitarnej grozi nawet do 10 tysięcy złotych grzywny.