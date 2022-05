Kortowiada 2022: juwenalia z gwiazdami i dobrą zabawą

Juwenalia w najpiękniejszym kampusie uniwersyteckim w Polsce odbędą się od 1 do 4 czerwca. Na scenie głównej zagra 15 gwiazd, a wydarzenia towarzyszące dla uczestników juwenaliów przygotują studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bilety na koncerty tegorocznej Kortowiady można kupować za pośrednictwem serwisu eBilet . Na większość dodatkowych atrakcji wstęp jest darmowy.

GWIAZDY ZAGRAJĄ NAD JEZIOREM. I NIE TYLKO

Kortowiada to przede wszystkim trzy popołudnia, wieczory i noce wypełnione koncertami na scenie głównej. W czwartek (2 czerwca) w Kortowie zagrają: Baranovski, Happysad, O.S.T.R., Kwiat Jabłoni i Łydka Grubasa. Dzień później na scenie pojawią się: Kaśka Sochacka, Zalewski, Enej, Kayah i Sokół. W sobotę, ostatniego dnia Kortowiady 2022, wystąpią Vito Bambino, Guzior, Mery Spolsky, PRO8L3M i Tymek.

Pobawić się przy ulubionych dźwiękach będzie można nie tylko na plaży kortowskiej. Namiot Silent Party to propozycja dla tych, którzy lubią tzw. ciche imprezy. Każdego dnia grać będą inni DJ-e. Za konsolą staną: DJ Killer, DJ Adys, DJ C. Why.C, DJ Hajdi, DJ Sopran, DJ Omen, DJ Mario, DJ Yourant, DJ Cezar, DJ Danny-D, DJ Jack Grand oraz DJ Insane.





SZYBKIE RANDKI I JESZCZE SZYBSZY… BIEG Muzycznych atrakcji nie zabraknie także na Scenie Studenckiej przy Centrum Konferencyjnym UWM. Po pierwsze, w czwartek, piątek i sobotę odbywać się tam będą finały Ajdola. Zwycięzcy każdego z finału zaprezentują się kilka godzin po werdykcie na głównej scenie Kortowiady. To ogromna nobilitacja. Żeby dać sobie szansę na spełnienie marzeń, trzeba jednak zacząć od eliminacji, a te już 18 i 25 maja w klubach w Kortowie . Po drugie, w czasie Kortowiady na Scenie Studenckiej zaplanowano Energetyczne Granie. Szczegóły tego wydarzenia organizatorzy ujawnią już wkrótce.



Na tym nie koniec. Studenci będą mieli możliwość brać udział m.in. w wydarzeniach sportowych (Kortowski Bieg o Złotego Dzika, Sport Camp Kortostrong, VII Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach). Duch rywalizacji ujawni się na pewno nie tylko podczas wydarzeń sportowych, ale i tych organizowanych z myślą o wydziałach (1 z 16 - Bój Wydziałów) czy akademikach (Ekodemik, czyli Las nie Vegas).

Nieoczywistą propozycję przygotowali z kolei studenci UWM z myślą o tych, którzy szukają swojej drugiej połówki. W czwartek odbędzie się Siłą Kortowiady jest to, że mimo zmian spowodowanych nowymi przepisami, realiami lub oczekiwaniami odbiorców, pozostaje ona wydarzeniem organizowanym przez studentów dla studentów. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM dba o to, żeby nie brakowało wydarzeń o charakterze integracyjnym. Tradycyjnie więc juwenalia 2022 rozpoczną się w Olsztynie paradą studentów. Kolorowy orszak przejdzie ulicami miasta już w czwartek.Na tym nie koniec. Studenci będą mieli możliwość brać udział m.in. w wydarzeniach sportowych (Kortowski Bieg o Złotego Dzika, Sport Camp Kortostrong, VII Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach). Duch rywalizacji ujawni się na pewno nie tylko podczas wydarzeń sportowych, ale i tych organizowanych z myślą o wydziałach (1 z 16 - Bój Wydziałów) czy akademikach (Ekodemik, czyli Las nie Vegas).Nieoczywistą propozycję przygotowali z kolei studenci UWM z myślą o tych, którzy szukają swojej drugiej połówki. W czwartek odbędzie się wydarzenie Speed Dating

KORTOWIADA: JUWENALIA, KTÓRYCH SIĘ NIE ZAPOMINA

Choć Kortowiada jest przede wszystkim świętem studentów, jej tradycją jest także to, że do zabawy chętnie przyłączają się także inni. Kto raz był na juwenaliach w kampusie UWM, ten będzie chciał tu wracać. Świadczą o tym liczne zdjęcia z imprezy: młodzi i starsi tak samo chętnie bawią się przy dźwiękach płynących ze sceny.

Kortowiada 2022 to 61. edycja olsztyńskich juwenaliów. Opinia najlepszych juwenaliów w Polsce od lat mobilizuje organizatorów do wzmożonych wysiłków na rzecz obrony tego tytułu. Wyjątkowość Kortowiady bierze się nie tylko z niezwykłej atmosfery kampusu akademickiego UWM. Sporo zasług mają w tym oczywiście także świetni artyści, którzy przyjmują zaproszenie na koncerty. O tym jednak, że „Kortowiada ma w sobie to coś” decydują – jak podkreśla Piotr Wałejko, przewodniczący RUSS – uczestnicy imprezy.

Olsztyńskie juwenalia 2022 odbywają się pod hasłem „Green Camp”, mającym przypominać o potencjale Kortowa i potrzebie jego ochrony. Idzie to w parze z działaniami podejmowanymi przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który od lat wdraża w życie ideę Green University i realizuje cele zrównoważonego rozwoju.

