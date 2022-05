[ZDJĘCIA] Urania pnie się w górę. Trwają przygotowania do budowy kopuły hali w Olsztynie

Mimo podwyżek cen stali i nagłego wyjazdu części pracowników, prace budowy hali Urania idą pełną parą. Świadczy o tym budowa konstrukcji, która posłuży do montażu kopuły.

Jak poinformował Urząd Miasta, wykonawca prac związanych z modernizacją hali widowiskowo-sportowej przygotowuje się do budowy nowej kopuły:

— Wykonawca zauważalnie pnie się do góry — poinformował dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Śmieciński. — Wśród realizowanych prac są m.in. te związane z wykonywaniem żelbetowych konstrukcji obiektów, zewnętrznych sieci, czy gruntowego wymiennika ciepła.

Jednym z kluczowych elementów przebudowy hali jest powstanie charakterystycznej kopuły. Demontaż starej konstrukcji był dużym wyzwaniem. W trakcie demontażu doszło również do zawalenia jednej ze ścian budowli. Teraz wykonawca przygotowuje się do odtworzenia charakterystycznego dachu Uranii. Na placu budowy pojawiło się specjalne rusztowanie: — Będzie wysokie na niespełna 30 metrów — dodaje dyrektor Śmieciński. — Powstanie tylko na środku głównej części hali i będzie służyć połączeniu elementów konstrukcyjnych kopuły.

Wykonawca planuje rozpoczęcie montażu kopuły w połowie tego tygodnia. Aktualnie trwają również prace nad renowacją pomnika czy zagospodarowaniem terenu.

Na przełomie lutego i marca pojawiły się problemy kadrowe. Po wybuchu wojny na Ukrainie, około 90 pracowników opuściło stanowisko pracy, ale teraz na miejscu jest ponad 200 osób wraz z kadrą techniczną. Jednak oprócz niefortunnego demontażu konstrukcji i nagłego wyjazdu pracowników, pojawiły się również utrudnienia związane z kosztami. Ceny drastycznie wzrosły i to dwukrotnie niż zaplanowano w kosztorysie inwestycji. Wykonawca nie może dokładać, więc różnicę w cenie musi pokryć miasto. Wartość inwestycji była planowana na niemal 195 mln zł, z czego 131,5 mln to dofinansowanie europejskie.

Według danych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ceny rynkowe stali w pierwszym kwartale tego roku był wyższe o 110-140 proc. w porównaniu do I kwartału 2020 roku. Płyty OSB zdrożały w tym czasie o ok. 80 proc., styropian o 60-90 proc., asfalt o ok. 70 proc., energia elektryczna o 250 proc., a paliwa o 40-50 proc.

— Wykonawca złożył nam pismo z roszczeniem. Nie uszczegółowił jeszcze, o jakie kwoty chodzi, ale doskonale wiemy, że będzie to dosyć pokaźna kwota — przyznał Piotr Grzymowicz pod koniec kwietnia podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, którego cytuje portal transport-publiczny.pl.

Urząd Miasta jeszcze nie poinformował o ile dokładnie wzrosną koszty budowy.