Nowe kąciki zabaw w szpitalu dziecięcym w Olsztynie

To efekt wygranej szpitala w ogólnopolskim konkursie Serenada Dla Dzieci. Szpital Dziecięcy w Olsztynie zajął pierwsze miejsce, zdobywając w internetowym głosowaniu ponad 120 tys. głosów i tym samym pozostawiając daleko w tyle inne uczestniczące w akcji szpitale.

Ufundowany z tej okazji przez Firmę Spomlek, producenta m. in. serów Serenada zestaw regałów wraz z atrakcyjnymi książkami i zabawkami już dziś cieszył pacjentów i uprzyjemniał im czas oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów.

- Serdecznie dziękujemy Spółdzielczej Mleczarni Spomlek za zorganizowanie tak wspaniałego konkursu i ufundowanie naszemu szpitalowi pięknych kącików zabaw, które wspaniale wkomponowały się w wystrój naszych poczekalni i które będą dla dzieci doskonałą odskocznią od myśli o chorobie – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. - Z całego serca dziękujemy również wszystkim, którzy okazali wparcie i sympatię naszemu szpitalowi w konkursie Serenada Dla Dzieci. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, a jednocześnie czujemy wdzięczność, że tak wiele osób głosowało na nasz szpital. To wielka społeczność, którą wspólnie stworzyliśmy w drodze do wspólnego celu. Jesteśmy bardzo podbudowani faktem, że mamy tak wielu wspaniałych Przyjaciół, dzięki którym nie ma rzeczy niemożliwych.

red.