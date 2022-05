Macron i jego propozycje. Prof. Marciniak: Po 9 maja ruszyła na Zachodzie zakrojona na szeroką skalę rosyjska akcja propagandowa

„Po 9 maja ruszyła na Zachodzie zakrojona na szeroką skalę rosyjska akcja propagandowa. W wielu mediach ukazały się artykuły i wypowiedzi pod ogólnym hasłem: ‘nie poniżać Rosji’, czyli ‘dać Rosji jakąś szansę’, a dokładnie rzecz biorąc, to zmusić Ukrainę do tego, żeby poszła na ustępstwa terytorialne, bo to jest to, co Putin musi dostać” - powiedział prof. Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Rosji, w programie „Gość Wiadomości” w TVP1.