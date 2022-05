Już się nie kryją. W propagandowej stacji Rosjanie mówią o destabilizacji zachodnich społeczeństw. Wyszło na jaw to, co robią od lat

W internecie pojawiło się wystąpienie rosyjskiego politologa, który przedstawił w propagandowej telewizji koncepcję jaką powinni zastosować Rosjanie wobec Zachodu. Mimo, że założenia przedstawione przez Rosjanina, są wykorzystywane przez Kreml od wielu lat w krajach Zachodu, to po raz pierwszy wybrzmiało to w głównym rosyjskim propagandowym kanale.

Malek Dudakov na antenie publicznego kanału Rossija 1 podzielił się koncepcją wykorzystywaną przez Rosjan do destabilizacji świata Zachodu.

Przede wszystkim jest ważne dla nas, by wiedzieć, że to jest konfrontacja o charakterze ideologicznym i rezerwuje dla nas samych prawo do użycia każdego instrumentu soft power (w wolnym tłumaczeniu: miękkiej siły – red.) w tym konflikcie

— powiedział.

Jest okno możliwości dla Rosji. Zachód zadeklarował ideologiczną wojnę przeciwko Rosji, podczas gdy są monumentalne podziały na Zachodzie, jest polaryzacja w zachodnim społeczeństwie

— dodał politolog specjalizujący się w Ameryce.

Plan dla Rosji? Pogłębić polaryzację zachodnich społeczeństw

Dudakov stwierdził, że „ideologia Zachodu próbuje promować, co Biden sformułował jako wojnę pomiędzy demokracjami a autokracjami, opartą na głównych wartościach XXI wieku”.

To trudne do prowadzenia, kiedy jest polaryzacja w twoim własnym kraju i duża część populacji odrzuca ideologiczne dogmaty, które próbujesz promować

— mówił.

To otwiera możliwości i my powinniśmy to wykorzystać, by pracować nad pogłębianiem polaryzacji zachodnich społeczeństw i zdemontowaniem współczesnej ideologii liberalnej

— dodał.

Jak widać Rosjanie nie kryją się już specjalnie ze swoimi zamiarami. To, co dla wielu osób w Polsce było oczywiste, zaczyna wychodzić na jaw. W tym kontekście warto spojrzeć na działania niektóre środowisk w Polsce i zastanowić się nad ich prawdziwymi motywami i mocodawcami.