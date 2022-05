W przyszłym roku wzrosną składki do ZUS

Ministerstwo Finansów przesłało w środę do partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego informację o prognozie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 6839 zł. Biorąc pod uwagę, że to właśnie od przeciętnego wynagrodzenia są liczone zryczałtowane składki płacone przez prowadzących działalność gospodarczą, oznacza to wzrost składki ubezpieczeniowej. jak wynika z danych ZUS, nawet milion prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki w podstawowej wysokości będzie musiało zapłacić do ZUS zamiast obecnych 1211,28 zł miesięcznie aż 1398,84 zł, czyli o 187,56 zł więcej.

Powyższe wyliczenia dotyczą tylko składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i Fundusz Pracy. Do tego trzeba jeszcze dodać podwyżkę składki na ubezpieczenie zdrowotne, której od początku tego roku nie można już odliczać od podatku.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku "nowych" przedsiębiorców, czyli osób które działalność gospodarczą prowadzą krócej niż 30 miesięcy. Osoby takie mogą bowiem korzystać z przywileju opłacania obniżonych składek ZUS. Podstawa wymiaru takich składek jest zatem niższa i wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Podwyżka składek ZUS nastąpi dwa razy

W 2023 roku przedsiębiorcy opłacający ulgowe składki ZUS muszą przygotować się na dwukrotną podwyżkę składek. Wszystko za sprawą przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Co do zasady, minimalne wynagrodzenie za pracę podwyższane jest raz do roku. Przepisy przewidują jednak szczególną sytuację, w której może dojść do dwukrotnej zmiany w ciągu roku. Zgodnie z przepisami, sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy prognozowany wskaźnik inflacji przekroczy poziom 5%.

Zgodnie z rządowymi prognozami, przewidywany wskaźnik inflacji w roku 2023 ma wynieść 7,8%. Przekroczenie progu określonego w ustawie oznacza zatem, iż będziemy mieli do czynienia z nietypową sytuacją, w której płaca minimalna podwyższona zostanie dwa razy w ciągu roku. Pierwsza podwyżka nastąpi w styczniu, druga zaś w lipcu 2023 roku.