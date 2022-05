Drużyna Szymona Hołowni jest coraz większa. Polska 2050 właśnie buduje swoje struktury na Warmii i Mazurach

Szymon Hołownia krok po kroku szykuje się do kolejnej batalii politycznej, tym razem parlamentarnej. Po uprawomocnieniu się decyzji sądu o rejestracji partii Polska 2050 Szymona Hołowni, trwa budowa struktur ugrupowania w regionach. Na Warmii Mazurach został już powołany zarząd wojewódzki, są też pełnomocnicy partii w poszczególnych okręgach wyborczych.

Koordynatorami wojewódzkimi zostali prof. Wojciech Maksymowicz, poseł i lekarz oraz Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic. Obaj są też pełnomocnikami partii na swoim terenie.



Ponadto pełnomocnikami zostali Andrzej Kimbar (Wielbark) i Robert Klimowicz (Ełk).

Jak powiedział w piątek na konferencji prasowej poseł Wojciech Maksymowicz do partii Polska 2050 w naszym regionie należy obecnie 25 osób, ale budowa struktur dopiero się zaczęła, a celem nie jest też masowość partii.

— Jesteśmy bardzo różnorodni, tak różnorodni jak Polska jest różnorodna, społeczeństwo polskie — podkreślił poseł Maksymowicz.

Niezależnie od partii dalej istnieje stowarzyszenie Polska 2050, bo niekoniecznie zwolennicy Szymona Hołowni mogą chcieć przynależeć do partii. A zwolenników Hołowni w regionie jest dużo więcej.

Zapytaliśmy posła Maksymowicza o szanse Polski 2050 w naszym regionie w wyborach parlamentarnych, które powinny odbyć się w przyszłym roku.

— Te zależą od tego, na ile jesteśmy potrzebni ludziom — odparł prof. Maksymowicz. — Liczymy na to, że będzie to co najmniej jeden mandat poselski w każdym okręgu, ale też przy większej aktywności mogą być to dwa mandaty. Na pewno Polska 2050 będzie ważnym elementem przyszłej koalicji rządzącej, ale wybory nie są jeszcze ogłoszone i nie wiadomo, czy odbędą się w planowym terminie — dodał poseł.

Niewykluczone, że do urn pójdziemy szybciej, gdyby doszło do samorozwiązania Sejmu, a wtedy kampania wyborcza byłaby krótka. Politycy muszą się z tym liczyć i być gotowym także na taki scenariusz.

Przed działaczami Polska 2050, która jest dziś, jak pokazują sondaże trzecią siłą polityczną, wyzwaniem jest utrzymanie tych wysokich notowań i tego efektu świeżości, jakim było pojawienie się Szymona Hołowni i jego ruchu na polskiej scenie politycznej.

