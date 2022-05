Co dalej z szubienicami? Pytamy Roberta Szewczyka z i Radosława Nojmana

Sondaże mają to do siebie, że są tylko sondażami. Może zatem warto wykorzystać instrument, który mamy w Olsztynie i poznać zdanie każdego mieszkańca miasta, który zechciałby je przedstawić.

Mamy taki instrument, z którego możemy skorzystać. To system głosowania na projekty OBO.

Każdy z mieszkańców przy jego pomocy mógłby wypowiedzieć się w sprawie pomnika. Wystarczy zadać dwa pytania: czy pomnik ma zostać, czy zniknąć z centrum Olsztyna.

Zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miasta Roberta Szewczyka z PO i szefa klubu radnych PiS Radosława Nojmana o ich zdanie w tej sprawie.

— Uważam, że decyzję w sprawie szubienic należy już podjąć. Za długo się to wszystko przeciąga i generuje niepotrzebne koszty — mówi Robert Szewczyk w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" — Przeprowadziliśmy sondaż, który wydawał się najlepszą metodą, która nie generowała ogromnych kosztów. Mamy teraz jego wyniki i decyzję prezydenta w oparciu o nie. Najlepszą metodą byłoby oczywiście zorganizowanie referendum, tym bardziej, że ustawodawca dopuszcza taką możliwość w sprawach ważnych dla mieszkańców. Tylko wtedy to nie byłoby kilka tysięcy złotych jak w przypadku sondażu.

I dodaje: Co do OBO, to nie sądzę, żeby była prawna możliwość wykorzystania tej opcji w głosowaniu w sprawie szubienic. Musimy pamiętać, że obowiązują nas określone procedury.

— Nie widzę przeszkód, co więcej, dostrzegam wiele pozytywnych stron takiego rozwiązania. Wykorzystanie narzędzia, które jest stosowane przy głosowaniu nad projektami OBO, pozwoliłoby na wypowiedzenie się w sprawie pozostawienia lub relokacji "szubienic" znacznie większej liczbie olsztynian niż w przypadku sondażu zleconego przez prezydenta Olsztyna. Każdy mieszkaniec naszego miasta, który ma konkretne zdanie w tej kwestii, przynajmniej miałby możliwość je wyrazić. Wynik takiego głosowania byłby bardziej miarodajny i, jak przypuszczam, znacząco odmienny od tych sondażowych. A o faktycznym nastawieniu społeczeństwa do tego reliktu komunizmu najlepiej świadczy, w ostatnim czasie, wygląd jego samego oraz okolicy — skomentował Radosław Nojman, szef Klubu Radnych PiS w olsztyńskiej Radzie Miasta.

