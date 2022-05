Wparował do kantoru w Olsztynie z bronią w ręku i mierzył z niej do pracowników. Jaki wyrok usłyszy sprawca napadu?

W styczniu minionego roku w Olsztynie doszło do napadu na kantor i próby zabójstwa trzech osób. Podejrzany już następnego dnia został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. 28 kwietnia 2022 r. prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Jakubowi D. o usiłowanie zabójstwa trzech osób. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtego dnia na ulicy Głowackiego?

Jak mówi Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski — Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 22 stycznia 2021 r. w kantorze przy ul. Głowackiego w Olsztynie. Według ustaleń Jakub D. przed tym zdarzeniem utrzymywał się z inwestowania na giełdzie. Jednak z biegiem czasu coraz częściej zdarzały mu się nietrafione inwestycje, przez które zaczął popadać w długi. Chcąc wyjść z trudnej sytuacji finansowej, postanowił napaść na kantor.

Jakub D. telefonicznie umówił się z pracownikiem kantoru na dokonanie transakcji, która finalnie miała polegać na zakupie 60 uncji złota w postaci 60 złotych tzw. monet bulionowych. Zakup tych monet miał być poprzedzony kupnem od oskarżonego bitcoinów o wartości 500 tys. zł, a środki uzyskane ze sprzedaży kryptowaluty miały być następnie przeznaczone przez oskarżonego na zakup złota inwestycyjnego

Odpowiednio wcześniej Jakub D. nabył nielegalnie broń palną i amunicję. Po przyjeździe na miejsce zastał troje pracowników kantoru. Zdaniem śledczych, w trakcie tej pozorowanej transakcji Jakub D. udał się do łazienki, gdzie zaatakował najpierw kobietę, używając wobec niej paralizatora oraz oddając do niej strzał w okolice brzucha. Następnie oddał strzał przez drzwi łazienki w kierunku dwóch pozostałych pracowników, zaalarmowanych krzykiem swojej koleżanki. W rezultacie jeden pracownik został postrzelony, a drugi zdołał wybiec z budynku, wzywając pomoc. Jakub D. po wyjściu z łazienki oddał kolejny strzał w kierunku rannego już mężczyzny, a następnie ukradł z biura 60 złotych monet o wartości 440 tys. zł i uciekł z miejsca zdarzenia. Dwoje ranionych pracowników doznało obrażeń realnie zagrażających ich życiu i przeżyło dzięki udzielonej pomocy medycznej.

Jakub D. już następnego dnia został zatrzymany przez policję i aktualnie jest tymczasowo aresztowany. Oprócz wyżej opisanego czynu przedstawiono mu również zarzut nielegalnego posiadania broni palnej oraz amunicji. Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do napadu na kantor i posiadania broni, jednakże zaprzeczył, aby chciał kogokolwiek zabić.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył na dzień 7 czerwca 2022 r. termin posiedzenia wstępnego w celu zaplanowania i zorganizowania sprawnego przebiegu procesu w tej sprawie, w szczególności wyznaczenia terminów rozprawy głównej.

Oprac. A.G

Źródło: Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie