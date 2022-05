Zniszczony brzeg jeziora Jagodne. To już kolejna interwencja policjantów z Giżycka

Nieruchomość nad jeziorem Jagodne w powiecie giżyckim kupiono jako łąki trwałe, a teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Największym jej atutem jest bezpośredni dostęp do jeziora, linia brzegowa nieruchomości wynosi prawie 127 metrów. Właściciel kupił łąki z zadrzewieniem w części przyjeziornej na granicy działki w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Szymoneckiego. Niedawno rozpoczęto na nich prace i przy okazji zniszczono linię brzegową jeziora, nielegalnie usunięto drzewa i krzewy.

— Zniszczony został fragment jeziora Jagodne poprzez częściowe usunięcie zadrzewień na powierzchni ok. 110 m kw. oraz wykonanie prac związanych z przystosowaniem terenu do prowadzenia uprawy rolniczej poprzez usunięcie zadrzewień, zaoranie i bronowanie terenu na powierzchni ok. 1000 m kw. — informuje Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. — Na powyższe prace nie uzyskano żadnych pozwoleń od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wykonano je bez naszej wiedzy i zgody. Zarówno jezioro Jagodne, jak i przedmiotowe działki objęte są formą ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Sprawa została zgłoszona do komendy powiatowej policji w Giżycku. Wnieśliśmy o ustalenie sprawców i zobowiązanie ich do naprawienia w całości wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez przywrócenie uszkodzonego brzegu do stanu pierwotnego.

Policja ustala właściciela działki, zbiera materiały dotyczące nielegalnego naruszenia linii brzegowej, ustala, czy doszło do przestępstwa, w czym ma pomóc biegły.

— Aktualnie przesłuchujemy świadków, przeprowadzamy oględziny, ustalamy, czy doszło do przestępstwa – mówi asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy KPP w Giżycku. — Materiał przekażemy do biegłego, po otrzymaniu opinii podejmiemy kolejne czynności.

Giżyccy policjanci prowadzą obecnie 13 spraw związanych z nielegalnym naruszeniem linii brzegowej mazurskich jezior.

Renata Szczepanik