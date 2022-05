Noc Muzeów w Olsztynie

W tym roku w Olsztynie warto skorzystać z propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury, BWA Galerii Sztuki albo Muzeum Warmii i Mazur. W Muzeum Archidiecezji Warmińskiej będzie można m.in. obejrzeć rękopis "Monachomachii".

*** Miejski Ośrodek Kultury

Zarówno Tartak Raphaelsohnów, jak i Zajezdnia Trolejbusowa będą czynne w godzinach 18:00-24:00. A poza tym:

- wernisaż wystawy "Fotograf przyjechał" (18:00, Tartak Raphaelsohnów): wystawa prezentuje mieszkańców dawnych Prus Wschodnich na fotografiach ze zbioru Urzędu Konserwatora Prus Wschodnich w Królewcu. Wraz z ludźmi sportretowana została kultura i sposób życia, znane dziś jedynie z literatury, historii i przekazów ustnych;

- podchody w Parku Centralnym (18:00, Zajezdnia Trolejbusowa): wieczorna gra terenowa dla małych i dużych. Przenosimy się w czasie i wracamy do tradycyjnych zabaw podwórkowych.

*** BWA Galeria Sztuki (18:00-22:00)

- warsztaty dla dzieci (uwaga! O 13:00) "Obrazy-zagadki", czyli abstrakcyjne zabawy wokół wystawy Karoliny Bielawskiej "Jako w Niebie tak i na Ziemi". Podczas warsztatów zastanowimy się, co mówią obrazy i czy muszą coś przedstawiać? Dowiemy się, jak stworzyć dzieło sztuki za pomocą kropek, linii i plam. (udział: 1 zł, kontakt: e.gora@bwa.olsztyn.pl);

- oprowadzanie po aktualnych wystawach (18:00 i 21:00): Karolina Bielawska "Jako w Niebie tak i na Ziemi" oraz Marcin Sauter "Fotografia";

- gra rodzinna "Galeryjne poszukiwania" (19:30): Galeria Sztuki skrywa wiele tajemnic. Jednak, aby je odkryć nie wystarczy przejść się po wystawach i zobaczyć dzieła sztuki, trzeba jeszcze odgadnąć czasem niełatwe zagadki i dostrzec złudnie niewidoczne wskazówki, jedno jest pewne musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. (Udział: 1 zł).

*** Muzeum Warmii i Mazur (19:00-23:00)

- obóz rycerski na dziedzińcu;

- wejścia na wieżę;

- wystawy (m.in. "W damskiej gotowalni", "Wnętrza stylowe od baroku do secesji", "Mikołaj Kopernik w sztuce medalierskiej");

- lekcje łaciny;

- warsztaty plastyczne;

- koncert zespołu Krive (22:15).

*** Muzeum Przyrody (19:00-23:00)

- wykład "Obce i nowe gatunki zwierząt kręgowych w faunie Warmii i Mazur" (20:00 i 22:00),

- warsztaty rodzinne "Obce gatunki zwierząt na Warmii i Mazurach";

- zabawa edukacyjna "Przyrodnicze zagadki w parku przy Muzeum Przyrody;

- warsztaty plastyczne.

*** Muzeum Archidiecezji Warmińskiej (18:00-23:00)

- bezpłatne zwiedzanie ekspozycji, co godzinę zwiedzanie z przewodnikiem PTTK;

- prezentacja rękopisu "Monachomachii" Ignacego Krasickiego.