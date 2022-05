ERGO Hestia tworzy z polskimi artystami nową strategię komunikacji

— Odkąd tylko pamiętam ERGO Hestia, poza sektorem ubezpieczeń, bardzo mocno stawia na sztukę i wsparcie młodych artystów, dlatego aktualna komunikacja skupiająca się wokół właśnie sztuki jest w moim odczuciu naturalną kontynuacją tych działań i jest mi niesamowicie miło być tego częścią — mówi Aleksander Małachowski, Hashtagalek.

— Dodatkowo mam poczucie, że sukces projektu komercyjno-artystycznego zależy nie tylko od twórcy, ale też i klienta i od wzajemnego zaufania, a te czynniki są nieodłącznym elementem współpracy z ERGO Hestią. Zarówno przy pierwszym projekcie, jak i ostatnim i wszystkich pomiędzy, dostałem wolną rękę i kredyt zaufania. Jako artysta, czułem się w pełni zrozumiany i dlatego z dumą patrzę na wykonane prace do bieżącej kampanii i nie mogę się już doczekać kolejnych działań! — dodaje Aleksander Małachowski.



— Pierwsza rzecz jaka rzuciła mi się w oczy to podpisanie autora przy każdym opublikowanym zdjęciu. Taka praktyka zdarza się niezwykle rzadko i niewątpliwie jest to bardzo miły gest. Moje prace są wyeksponowane w dobrym stylu i są spójne z częścią tekstową. Jeśli w przygotowanym poście pojawia się drugie zdjęcie to jest ono bardzo dobrze dobrane. W miarę publikacji kolejnych prac okazało się, że trafiłem do bardzo zaszczytnego grona, a do współpracy zostało zaproszonych sporo ciekawych artystów —mówi Wojciech Radwański.

— Jestem zachwycony i wdzięczny ERGO Hestii, że od dawna wspiera polskich artystów. Pokazała to tworząc projekt "Artystyczna Podróż Hestii", a teraz przypieczętowała to genialną strategią komunikacji wizualnej opartą na pracach moich, a także innych znamienitych twórców. To dla mnie zaszczyt — mówi Witold Ziomek.

Koncepcja kreatywna ERGO Hestii została oparta o artystyczne i zarazem rzadko spotykane w marketingu online formaty, których celem jest nie tylko promocja marki i oferowanych przez ERGO Hestię produktów, ale też intrygowanie i angażowanie internautów podobnie jak robią to dzieła sztuki.

— Zależało nam na tym, by działania marketingowe online ERGO Hestii były spójne z naszymi wartościami, z naszym zamiłowaniem do sztuki, której rozwój wspieramy z ogromnym zaangażowaniem już od 20 lat poprzez zróżnicowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Teraz zaangażowanie to obejmuje również nasze działania marketingowe – tłumaczy Maria Rosa, dyrektor marketingu online w ERGO Hestii. - Dzięki nowej identyfikacji wizualnej wychodzimy z jednorazowych, niknących formatów. Nadajemy naszej komunikacji wyrazu, gdzie znaczenie mają nie tylko wartości estetyczne, ale też światopoglądowe — dodaje Maria Rosa.

Kreacje wykorzystywane w ramach nowej linii komunikacji opracował zespół marketingu online ERGO Hestii razem z agencją Accenture. Kreacje ERGO Hestii wykorzystują dzieła różnych polskich twórców. W komunikacji zamiast powszechnie stosowanych grafik pojawią się m.in. artystyczne fotografie.

Nowa strategia komunikacji online jest spójna z wyznawanymi przez firmę wartościami takimi jak wieloletnie wsparcie utalentowanych twórców poprzez konkursy takie jak np. Artystyczna Podróż Hestii, dzięki którym laureaci mają szanse na rezydencje w największych ośrodkach artystycznych na świecie czy wysoką odpowiedzialność społeczną oraz podkreśla charakterystyczne cechy marki - prostotę, nowoczesność i responsywność.

ERGO Hestia od ponad 20 lat prowadzi rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki. Na polu sztuk wizualnych współpracuje m.in. z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w kraju i za granicą. Działa również na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń wyróżnionych w ramach dwudziestu edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. W ubiegłym roku ERGO Hestia czasowo udostępniła kolekcję obrazów XVII-wiecznych mistrzów malarstwa holenderskiego i flamandzkiego Muzeum Narodowemu w Warszawie. Od 2021 roku Fundacja APH prowadzi także konkurs Literacka Podróż Hestii dla autorów i autorek klasycznych form literackich, wydanych w Polsce i tworzonych w języku polskim, przeznaczonych dla młodego czytelnika.



